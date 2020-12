Catalunya podria fer un pas enrere en el pla de reobertura si les dades no milloren

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat aquest dimecres la seva preocupació per l'evolució de la pandèmia del coronavirus i ha advertit de la possibilitat de fer un pas enrere en el pla de reobertura: "No anem bé".









En la seva compareixença sobre la gestió del coronavirus en el ple de Parlament, ha afirmat que ara no està en dubte avançar o no de tram del pla de reobertura aprovat pel Govern, sinó que ha alertat que, "si no hi ha una millora de les dades en els propers dies, probablement caldrà fer un pas enrere "per protegir el sistema sanitari.





Aragonès ha assegurat que les festes de Nadal no seran com altres anys, ja que moltes famílies no es podran reunir com és habitual, i ha cridat a la responsabilitat de la ciutadania per complir les restriccions.