Arrels proposa als ciutadans compartir algun àpat de Nadal amb una persona sense llar

L'entitat Arrels ha proposat aquest dimecres compartir un dinar de Nadal amb persones sense llar, "un gest senzill i útil", segons han explicat en un comunicat.









Arrels ha llançat aquesta idea perquè aquest any, a causa de les restriccions per la pandèmia de Covid-19, no podran acollir en el seu centre obert a les persones que viuen al carrer, com vénen fent des de fa més de 10 anys.





"Ens hem proposat que aquests dies serveixin per trencar la solitud que viuen moltes persones al ras i també per trencar prejudicis cap a les persones sense llar", han explicat; per això han suggerit que qui conegui a algú que dorm al carrer, s'acosti i li proposi compartir algun dels àpats de Nadal, tenint en compte les mesures de protecció per la pandèmia.