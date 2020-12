Desplaçar-se ràpid per passadissos estrets augmenta el risc de contagi de Covid-19

Una nova investigació utilitzant simulació computacionals per predir amb precisió el flux d'aire i els patrons de dispersió de gotes en situacions en què el COVID-19 podria propagar s'ha comprovat que caminar ràpid en passadissos estrets pot augmentar el risc de transmissió de virus.













Els resultats, publicats a la revista 'Physics of Fluids', mostren la importància de la forma de l'espai a l'hora de modelar com les gotes carregades de virus es mouen per l'aire.





Les simulacions es fan servir per determinar els patrons de flux darrere d'un individu que camina en espais de diferents formes. Els resultats revelen un major risc de transmissió per als nens en alguns casos, com darrere de persones que es mouen ràpidament en un passadís llarg i estret.





Investigacions anteriors que utilitzen aquesta tècnica de simulació han ajudat als científics a comprendre la influència d'objectes, com barreres de vidre, finestres, aires condicionats i inodors, en els patrons de flux d'aire i la propagació de virus. Les simulacions anteriors generalment han assumit un gran espai interior obert, però no han considerat l'efecte de les parets properes, com les que podrien existir en un passadís estret.





Si una persona que camina a un passadís tus, el seu alè expulsa gotes que viatgen al voltant i darrere del seu cos, formant un deixant en la forma en què un vaixell forma un deixant a l'aigua mentre viatja. La investigació va revelar l'existència d'una "bombolla de recirculació" directament darrere del tors de la persona i una llarga estela fluint darrere d'ella aproximadament a l'altura de la cintura.





"Els patrons de flux que trobem estan fortament relacionats amb la forma del cos humà --explica l'autor Xiaolei Yang--. A 2 metres per darrere, l'estela és gairebé insignificant a l'altura de la boca i de les cames però encara és visible a l'altura de la cintura ".





Una vegada que es van determinar els patrons de flux d'aire, la investigació va modelar la dispersió d'un núvol de gotetes expulsades de la boca de la persona simulada. La forma de l'espai que envolta la persona en moviment és particularment crítica per aquesta part del càlcul.





Es van trobar dos tipus de modes de dispersió. En una manera, el núvol de gotes es desprèn de la persona en moviment i flota molt darrere d'aquest individu, creant una bombolla flotant de gotes carregades de virus. A l'altre manera, el núvol està adherida a l'esquena de la persona, arrossegant darrere d'ella com una cua mentre es mou per l'espai.





"Per la manera separat, la concentració de gotes és molt més gran que per a la manera unit, cinc segons després de tossir --explica Yang--. Això planteja un gran desafiament per determinar una distància social segura en llocs com un corredor molt estret, on una persona pot inhalar gotetes virals fins i tot si el pacient està molt per davant d'ell o ella ".





El perill és particularment gran per als nens, ja que en tots dos modes, el núvol de gotes flota a una distància sobre el sòl que és aproximadament la meitat de l'alçada de la persona infectada, en altres paraules, al nivell de la boca per als nens.