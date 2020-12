Vergés admet una escalada "gran" de la velocitat de reproducció de virus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha alertat de l'escalada "gran" de la velocitat de reproducció (rt) del Covid-19 a Catalunya, que ha passat de 0,95-1,22 en tres dies, així com un augment del percentatge de positivitat, del nombre de casos confirmats i l'increment del 15% de les consultes del servei telefònic 061 CatSalut Respon.





"No anem bé i prendrem les millors decisions", ha insistit la consellera en la seva compareixença sobre la gestió del coronavirus en el ple de Parlament, en què ha concretat que es basaran en els criteris que contempla el Pla d'obertura progressiva d'activitats després les restriccions de la segona onada.





Ha apel·lat a la "màxima responsabilitat i prudència" en les pròximes setmanes així com a donar una resposta unitària a la vacuna del Covid-19 davant la necessitat d'un mínim del 70% de la població vacunada per aconseguir la immunitat de grup, que ha dit que no s'aconseguirà fins a mig termini.





Així mateix, ha reiterat que la vacuna "està pròxima" per començar la campanya al gener i ha celebrat que un total de 2.500 infermeres han respost a la crida de l'Executiu català per participar en la primera etapa de la vacunació centrada en les residències.





Ha subratllat que l'objectiu de la campanya és desplegar una estratègia de prevenció però també "disminuir la gravetat i mortalitat" del Covid-19 a l'una de rebaixar el seu impacte en el sistema sanitari, l'economia i el conjunt de la societat.





La consellera ha argumentat que, si bé la campanya ha posat el focus en els col·lectius més vulnerables al virus, el Covid-19 no només impacta en aquelles persones de 80 anys o més: a partir dels 43 anys hi ha al menys una persona ingressada a la unitat de cures intensives "de totes les edats".





Així, ha recordat que la segona fase de la campanya serà ampliar la vacunació als professionals sanitaris, ha defensat que s'han de protegir perquè són els en carregats de tenir cura de la població: "Són la nostra gran vàlua".





Ha afegit que la gestió de la pandèmia és responsabilitat de totes les administracions públiques en el compliment i explicació de les mesures de seguretat així com la corresponent sanció i ha acusat el Govern de ser "l'únic que no mou un dit en les ajudes".