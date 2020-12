Educació ajorna la tornada a les escoles al dilluns 11 de gener per motius sanitaris

El segon trimestre escolar a Catalunya començarà el dilluns 11 de gener perquè s'ha declarat el divendres 8 com no lectiu, segons han explicat els sindicats educatius després de reunir-se amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat.













Fonts coneixedores de la reunió han explicat que la decisió s'ha pres per "motius sanitaris", amb la intenció de donar més temps entre els dies de Reis i la seva vigília, en què hi ha una forta socialització, i la reincorporació de la comunitat educativa als centres.





En un apunt a Twitter, la federació d'Educació de CCOO ha apuntat que la recomanació que ha adoptat Educació prové de la Conselleria de Salut; el sindicat UstecStes, per la seva banda, ha celebrat la decisió i ha demanat, per les mateixes raons, declarar no lectiu l'últim dia del primer trimestre, el dilluns 21 de desembre.