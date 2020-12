La Cambra de Barcelona constata el preocupant comportament de l'economia a Catalunya

La Cambra de Barcelona ha constatat un retrocés en diversos indicadors que mostren un "refredament" de la recuperació econòmica a Catalunya, segons el Baròmetre Cambra del mes de desembre.





L'estudi tanca majoritàriament en vermell i esborra part dels símptomes de recuperació del mes anterior, ja que tant l'ocupació com la inversió veuen interrompuda la seva evolució positiva, segons ha informat l'ens cameral aquest dimecres.





La indústria i les exportacions, juntament amb el consum en TPV, han estat els únics indicadors que han tancat en verd, mentre que ocupació, nombre d'empreses i inversió, que van presentar una tendència de recuperació al novembre, han vist frenada la seva evolució, així com el turisme, que segueix sense mostrar "cap signe de recuperació".





El Baròmetre Cambra d'aquest mes dedica un indicador a analitzar la situació de la taxa d'atur per sexe i edat, on conclou que tant la taxa d'atur juvenil com la bretxa entre la taxa masculina i femenina augmenten.





També destaca que l a economia de la zona euro entra en terreny contractor i aprofundeix la caiguda a Espanya al novembre respecte a octubre, mentre que l'economia dels Estats Units creix de forma sostinguda.





ASSALARIATS





Constata que s'ha reduït mensualment el nombre efectiu d'assalariats al novembre per primera vegada des de l'abril, amb 2.560.000 d'afiliats a Catalunya, 70.000 persones menys que a l'octubre i un 9,6% menys que el novembre de l'any anterior.





El nombre d'empreses s'ha reduït lleugerament al novembre respecte a l'octubre (-0,5%) fins a les 237.631 a Catalunya, mentre que en termes interanuals les empreses actives cauen un 8,4% després de mantenir-se estables amb uns descensos al voltant de l' 7% des de juliol.