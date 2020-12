Tensió al govern: Podem i el PSOE no arriben a acords sobre l'agenda social

Els xocs entre les dues formacions de l'Executiu van en augment. PSOE i Unides Podem porten mesos de debat en alguns temes clau, i tot i que han aconseguit posar-se d'acord per aprovar uns PGE, hi ha temes en què sembla que no trobaran un punt comú.









Cada vegada que hi ha desacords, des d'Unides Podem no triguen a alçar la veu públicament per explicar-los, cosa que al PSOE sembla que començar a cansar-los. Sense anar més lluny, en acabar la reunió ordinària del Consell de Ministres de dimarts, Unides Podem va anunciar públicament que la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, es negava a prohibir els talls de llum i aigua a les llars més vulnerables.





Poc va trigar la portaveu del Govern, María Jesús Montero -que va defensar la seva companya de partit, assegurant que es preocupa per la població més vulnerable i va garantir que no hi haurà talls de llum i aigua- a retreure a la formació estatge que expliqui públicament els desacords de govern. "Qualsevol qüestió que tingui a veure amb debats o iniciatives que estiguin en el marc del Consell de Ministres, el lògic i normal és que es desenvolupin en aquest entorn i que puguem comunicar posteriorment les decisions que s'hagin adoptat", ha assegurat.





No són pocs els ministres que han patit aquesta estratègia per part d'Unides Podem, que des del començament del govern de coalició repeteix el mateix patró quan hi ha discrepàncies internes amb l'objectiu d'intentar que l'opinió pública pressioni al PSOE. Ara és el torn de Teresa Ribera, però primer van ser la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i la tercera, Nadia Calviño, i més tard María Jesús Montero, i els ministres Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Juan Carlos Campo, José Luis Ábalos i José Luis Escrivá.





La reforma de les pensions

Si bé han superat alguns desacords, el Govern de coalició ha d'enfrontar-se ara a la reforma de les pensions, sempre sota la mirada de la Unió Europea, que espera que l'executiu mogui fitxa per lliurar els fons destinats a pal·liar la crisi econòmica que ha deixat el coronavirus.





Aquest divendres es debatran temes com la reforma de pensions plantejada pel ministre José Luis Escrivá, que proposa que el període de càlcul de les pensions passi dels 25 als 35 anys. Si bé el tema és espinós, i fins i tot la ministra del PSOE Yolanda Díaz s'hi oposa, María Jesús Montero va subratllar el dimarts a Unides Podem que tant en aquesta matèria com en moltes altres "és imprescindible treballar en la discreció". Perquè acords importants, complicats i complexos, puguin veure la llum, és molt important que les persones que estan directament treballant en aquesta matèria puguin tenir en l'entorn un clima que els permeti el debat, la discrepància, la coincidència o la tornada a la discrepància", va assegurar





Al debat de les pensions i l'objectiu d'ampliar el seu càlcul fins als 35 anys s'uneix també el debat sobre la pujada del Salari Mínim Interprofessional, així com el debat sobre la reforma laboral i la prohibició dels desnonaments, i el fre al tall de subministraments com la llum i el gas -especialment durant l'hivern.





Tot i les òbvies discrepàncies entre els dos socis, Montero no va dubtar a assegurar que l'acord de govern segueix en peu. "L'habilitat i la intel·ligència política consisteix a adaptar en cada moment el contingut d'aquests acords a la situació que en cada moment és predominant", va explicar.





La tensió està servida: altres temes que des de fa mesos provoca discrepàncies entre les dues formacions són el qüestionament de Podem a la corona, que creu que cal investigar a el rei emèrit, així com la reforma del Consell General de Poder Judicial, per a la qual el PSOE necessita un pacte amb el PP, que alhora no vol acceptar un pacte en què hi hagi Unides Podem.