La Guàrdia Civil deté un jove per abusos sexuals a menors a Barcelona i Tarragona

La Guàrdia Civil ha detingut a Bilbao a un jove de 22 anys per haver presumptament comès 45 delictes d'abús sexual a menors en diverses províncies espanyoles.





El jove contactava amb les seves víctimes per internet fent-se passar per un xaval d'uns 15 anys. Després de guanyar-se la confiança de les seves víctimes, el jove començava a demanar-los fotos nues. Quant se les enviaven, els amenaçava amb publicar-les en les xarxes socials si no li enviaven nou material pornogràfic.





Una de les víctimes va presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil, que va iniciar una investigació. Un cop localitzat l'autor dels abusos, els agents van procedir a la seva detenció i després d'analitzar el contingut del seu telèfon mòbil van descobrir les converses que havia tingut amb algunes de les seves víctimes així com el material gràfic que li havien enviat.





A més, van descobrir que l'assetjador havia amenaçat a joves de llocs com Barcelona, Tarragona, Biscaia, Guipúscoa, Navarra, Balears, Sevilla, Àlaba i Saragossa.