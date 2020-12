CatalunyaPress T'INFORMA

La possibilitat que augmentin les restriccions pel creixement dels contagis de la Covid-19 va guanyant força a tota Espanya. També a Catalunya, on l'índex de transmissions continua la seva escalada i el Govern ha admès que es poden prendre mesures més severes, tal com està passant en la majoria dels països europeus . Per això, la Conselleria d'Educació ja ha anunciat que es retarda la volta a l'escola després del possible augment dels contactes en els dies nadalencs.





D'altra banda, la Cambra de Barcelona mostra la seva preocupació per la marxa de l'economia catalana. I seguint en el món de l'economia, el Banc Sabadell ha optat per reemplaçar Jaume Guardiola com CEO per César González-Bueno.





Mentrestant, a Barcelona l'alcaldessa Ada Colau demana a la Generalitat que congeli les tarifes del transport . A més, el conseller d'Interior reconeix que a Catalunya hi ha 37 naus industrials en situació semblant a la que es va incendiar fa uns dies a Badalona.





A més, SCC ha convocat una manifestació per defensar que el castellà segueixi sent llengua vehicular en l'ensenyament a Catalunya.





En el capítol de successos, la Guàrdia Civil deté un jove per presumptes abusos sexuals a menors de tot Espanya. I els Mossos han detingut a Barcelona un milionari rus buscat per la Interpol per frau fiscal . A més, s'ha desmantellat una plantació de marihuana a Badalona amb més de 2.000 plantes.





I aquestes han estat les notícies més importants del dia. Fins demà.