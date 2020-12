TMB demana un fons de rescat per evitar la fallida del transport públic

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reclamat un fons de rescat per 2021 que ajudi a "salvar" el sistema de transport públic, que s'ha vist afectat aquest any per les restriccions de mobilitat que ha comportat la crisi de la Covid-19.





La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, i el seu conseller delegat, Gerardo Lertxundi, han avisat que "entre el 31 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021 la situació no canviarà" i que la caiguda de viatgers en el transport públic continuarà l'any que ve.





Per això han demanat més fons per al 2021, a més dels 200 milions per al transport metropolità que ja ha aprovat l'Estat, els 100 milions per al sistema ferroviari interterritorial i els 77 milions de finançament local, també ja aprovats.





Tant Alarcón com Lertxundi han insistit en la importància que aquests fons siguin europeus per evitar que les administracions hagin de fer una inversió extra, i perquè puguin fer front "a el dèficit important" que puguin tenir en 2021.





TMB comptava aquest any amb un pressupost de 598.600.000, que ha incrementat en 179.300.000 per necessitats de la Covid-19, i preveu estalviar més de 23 milions traslladant inversions previstes per a aquest any a principis del 2021.





D'altra banda, la recaptació ha baixat aquest 2020: l'última dada registrat de novembre constata una caiguda del 56,4%, mentre que abril i maig van ser els mesos de major descens, amb un 93,2% i un 85,5% respectivament.





Alarcón ha atribuït la caiguda d'ingressos (187.700.000 menys que el 2019 fins a novembre) a la baixada de viatgers ocasionals, ja que el sistema tarifari que es va aprovar per al 2020 afavoria l'usuari habitual "amb preus molt competitius" i penalitzava als no habituals.





NORMALITAT A 2022

L'objectiu de TMB era que aquest any fos "especialment potent en ús del transport públic", ja que partien amb la dada més alta de tota la seva història, amb 53.328.33 passatgers al febrer, i amb una línia de creixement en la demanda que es va mantenir els primers mesos de l'any.





Al març el sistema de transport públic va patir una "caiguda dràstica" del 53,4%, que va aconseguir el pic a l'abril, amb un descens del 91,46% (4.465.124 passatgers), i que es va recuperar a partir de juny mantenint al voltant del 47% fins al novembre.





Lertxundi ha assegurat que a Barcelona "hi ha hagut una millor recuperació que en altres llocs" i ha apuntat que actualment al Metro registra 47,4% viatgers menys i el Bus 46,28%, segons les últimes dades de novembre.





Tot i que esperen un escenari imprevisible el 2021, TMB preveu aconseguir a finals d'any un 90% de passatge que tenia abans de la pandèmia -ara se situa al voltant del 50% -, i esperen que la mitjana anual se situï al voltant del 80% dels viatgers per recuperar la normalitat en 2022, tot i que asseguren que l'evolució la marcarà la situació sanitària.





Des de TMB asseguren que Barcelona ha estat referent pel que fa a l'aplicació de mesures en el transport públic, com l'oferta del 100% del servei - "la més gran en tota la història" -, l'increment de la informació de servei, la higiene i desinfecció de les xarxes, i la instal·lació de mampares en els busos i de dispensadors de gel hidroalcohólic en totes les xarxes, entre d'altres.





De cara a el futur, TMB referma la seva aposta per la mobilitat sostenible, "que ha de passar si o si pel transport públic", per projectes de foment de transport amb fons europeus, una llei de finançament del transport públic, i ja estan començant a treballar en un pla estratègic 2025 amb una mirada oberta i participativa.