La Fiscalia demana anul·lar les eleccions a la Cambra que va guanyar Joan Canadell

El fiscal de Servei Contenciós-administratiu de la Fiscalia de Barcelona ha demanat anul·lar diversos acords de la Junta Electoral de la Cambra de Barcelona en les eleccions que van donar la presidència a Joan Canadell a 2019, de la candidatura Eines de País, han informat fonts de la Fiscalia.





Aquesta petició pot suposar anul·lar el procés electoral en què va concórrer Canadell i que les eleccions hagin de repetir-se, segons ha publicat 'El Confidencial'.





El fiscal ha interessat aquesta nul·litat a l'informar sobre la seva posició, al tractar-se d'una possible vulneració de drets fonamentals, en 19 recursos interposats per empresaris i comerciants, que no van veure el seu vot reflectit, al considerar que "de manera contrària a dret, aquesta Junta hauria declarat nuls centenars de vots remots per defectes en el sistema informàtic de votació ".





La Fiscalia entén que aquesta decisió de la Junta va suposar la vulneració el dret fonamental a l'accés a càrrec públic de l'article 23 i el principi d'igualtat de l'article 14, ambdós de la Constitució, han precisat les fonts consultades.





Segons el Ministeri Públic, aquesta incidència es va poder produir per "un programa informàtic sense garanties" i hi ha oberts procediments en els 17 jutjats contenciosos administratius de Barcelona que estan pendents que el jutge dictamini.





Després de saber-se la informació, Canadell ha expressat en un tuit: "Com diria el gran mestre de el segle d'or 'borden, després cavalquem".