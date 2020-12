Casado torna aquest divendres a Catalunya per reunir-se amb Societat Civil Catalana

El líder de PP, Pablo Casado, tornarà de nou Catalunya aquest dijous per donar suport al Partit Popular català que lidera Alejandro Fernández. Es tracta de la setena setmana consecutiva que visita aquesta comunitat i en aquesta ocasió anirà a un celler de cava a Barcelona i es reunirà també amb Societat Civil Catalana, segons han informat fonts populars.









A part de Casado, tota la cúpula del PP té intenció d'implicar-se de ple en aquesta precampanya per a les catalanes, que es preveuen el proper 14 de febrer. Els seus dos principals missatges seran la defensa de la baixada d'impostos i la llibertat educativa.





El PP vol posar en valor el seu model econòmic i de gestió i, amb aquest objectiu, va viatjar fa dues setmanes a Barcelona la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb la seva defensa de l'autonomia fiscal de les comunitats per baixar impostos com fa Madrid. Més presidents del PP ajudaran a Alejandro Fernández, segons han indicat fonts del partit.





També té intenció d'ajudar al PPC i en "defensa del constitucionalisme" la diputada per Barcelona i exportaveu del Grup Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. "Per descomptat que faré campanya, vulgui o no vulgui el PP. Com no vaig a fer campanya amb el que ens estem jugant!", Va declarar fa uns dies.





Els populars, que poden duplicar les seves actuals quatre escons segons diversos sondejos, aspiren a recuperar vots de Ciutadans. Encara que hi ha enquestes que apunten que Vox podria irrompre amb força al Parlament català, a 'Gènova' descarten per complet el 'sorpasso' dels de Santiago Abascal i no creuen que els d'Abascal treguin tants escons (el CEO de la Generalitat li atorga entre 7 o 8 diputats).





La visita de Pablo Casado aquest dijous a Catalunya serà la setena que fa des de primers de novembre i ja ha recalat en totes les províncies catalanes. Fins ara havia triat els divendres però en aquesta ocasió ho farà un dijous.





En concret, el president dels populars acudirà a un celler de cava a Barcelona i també mantindrà en aquesta jornada una reunió amb Societat Civil Catalana, contrària a l'independentisme. A la seva web, aquesta associació assegura que busca "fomentar la cohesió i la convivència" a Catalunya i "comptar amb els que creuen en una Catalunya integrada en una Espanya plural".





El passat 11 de desembre, Casado es va desplaçar a Badalona (Barcelona), just l'endemà passat de l'incendiar en una nau industrial que estava ocupada i des d'allà va plantejar a Pedro Sánchez la necessitat de buscar un acord en immigració i promoure una legislació alternativa contra la "okupació" il·legal.





Una setmana abans, el 3 de desembre, va acudir a Roses, un municipi de la comarca de l'Alt Empordà a la província de Girona, on es va reunir amb presidents de confraries de pescadors al costat d'Alejandro Fernández.





La seva primera visita en plena precampanya catalana va tenir lloc a primers de novembre i va viatjar a Barcelona, per veure amb la patronal catalana i amb entitats que defensen el bilingüisme a Catalunya. Una setmana després va tornar a Barcelona per mantenir una trobada amb hostalers.





Al següent divendres va anar a Lleida per visitar una explotació ramadera a Alcarràs i després es va reunir amb representants de la concertada i especial; i el 27 de novembre va ser a Reus (Tarragona) per acompanyar el PPC en una donació a un banc d'aliments i després es va reunir amb diferents empresaris.