La Casa Reial desmenteix que el Rei emèrit estigui ingressat en un hospital a Abu Dhabi

La Casa Reial ha desmentit que el Rei emèrit estigui ingressat per coronavirus davant les informacions divulgades per diversos mitjans de comunicació el matí d'aquest dijous, i que situaven a Joan Carles I en una clínica d'Abu Dhabi.













La Cadena COPE va avançar aquest mateix dijous que Joan Carles I no tornarà finalment a Espanya per Nadal a causa de la situació de la pandèmia de coronavirus i la seva condició de persona d'alt risc. Posteriorment, diversos mitjans van informar que el Rei emèrit es trobava ingressat a causa del coronavirus, el que ha estat desmentit per Zarzuela.





Pel que fa a la decisió de no tornar a Espanya per Nadal, el monarca hauria traslladat als seus afins un missatge en el qual assegura que prefereix l'estabilitat del lloc en el qual es troba fins que la situació sanitària millori.





El Rei emèrit es troba des del passat mes d'agost a Abu Dhabi, on va viatjar després de fer-se pública la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya. El pare de Felip VI va explicar llavors que deixava Espanya "davant la repercussió pública que estan generant certs esdeveniments passats" de la seva vida privada i per facilitar al seu fill la seva tasca com a cap de l'Estat.





La possibilitat de tornar a Espanya havia polaritzat en els últims dies el debat polític nacional. En aquest sentit, el president de Govern, Pedro Sánchez, a preguntes de periodistes, va contestar que era una decisió sobre la qual havia de pronunciar únicament Casa Reial.