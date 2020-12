Ecologistes en Acció porta a la Generalitat als tribunals per la contaminació per ozó

La demanda interposada per Ecologistes en Acció, que s'ha presentat juntament amb un informe pericial, impugna la Resolució de la Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol de 2019, que desestima la petició d'adopció urgent d'actuacions de millora de qualitat de l'aire per a les zones i aglomeracions afectades per la superació del valor objectiu establert per a l'ozó, petició que els ecologistes han reclamat des de l'any 2016.













Davant la resposta negativa i la indefensió enfront de les greus afectacions derivades dels drets vulnerats, l'organització ambiental ha recorregut en via judicial amb la finalitat que el govern compleixi amb les seves obligacions legals en matèria de qualitat de l'aire i salut pública.





La demanda presentada exposa l'incompliment sistemàtic des de l'any 2012 dels valors màxims permesos de l'ozó troposfèric segons la normativa aplicable, el seu impacte sobre la salut humana i dels ecosistemes naturals en Catalunya, així com els costos econòmics. La demanda impugna de forma exhaustiva la Resolució assenyalant i argumentant les deficiències legals i tècniques analitzades per l'informe pericial en els Plans de millora de la qualitat de l'aire que la Directora general al.lega per desestimar la petició. Malgrat tota aquesta activitat administrativa, la ineficàcia de les mesures adoptades fins el dia d'avui en els diversos plans de qualitat de l'aire aprovats és a més constatable en el manteniment dels incompliments legals dels valors objectiu d'ozó.





Per últim, la demanda impugna la Resolució de la Directora general quan al·lega dificultats per actuar per la fenomenologia associada a l'ozó troposfèric, relativitzant la responsabilitat de l'activitat humana en la formació i acumulació de l'ozó, així com pels costos desproporcionats que implicaria fent referència a l'article 16 del Reial decret 102/2011. Afirmacions sense cap sustentació tècnica i que són contestades amb els estudis científics de referència existents que demostren la rellevància de les contribucions de precursors locals d'origen antropogènic sobre la formació d'ozó troposfèric local-diària a Catalunya, així com l'eficàcia de mesures tant estructurals com episòdiques per reduir les concentracions d'ozó troposfèric a les zones afectades. Evidències científiques que enguany s'han pogut constatar empíricament amb la reducció de les emissions de precursors de l'ozó derivada de la reducció del transport per les mesures de confinament per la pandèmia.





Sobre la proporcionalitat dels costos de les actuacions, als plans vigents i en nou pla en elaboració no s'inclou una anàlisi dels costos i beneficis econòmics potencials derivats de les actuacions sobre els contaminants precursors i la seva incidència en la reducció de la contaminació per ozó troposfèric.





Ecologistes en Acció acusa la Generalitat de reiterada inactivitat administrativa en les seves obligacions legals, vulnerant drets fonamentals com el dret a la salut o a la vida, per la qual cosa confia a obtenir una Sentència que condemni a adoptar urgentment les mesures adequades i suficients tal com exigeix la llei, així com s'imposi una multa coercitiva i l'arrest domiciliari de les autoritats competents fins al día en què aquestes compleixin les seves obligacions legals.