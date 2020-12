Els hostalers catalans adverteixen que no poden "assumir un altre tancament"

L'hostaleria catalana ha advertit que no pot "assumir un altre tancament" davant la possible posada en marxa de noves restriccions per l'evolució de la pandèmia de Covid-19 i ha demanat a la Conselleria de Salut de la Generalitat que es mantinguin les condicions actuals de restricció.













Així ho ha assegurat en un comunicat conjunt aquest dijous signat per la Federació d'Hostaleria de Lleida, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (Fihrt), l'associació d'empresaris d'hostaleria de la província de Tarragona (AEHT), i el Gremi de Restauració de Barcelona.





Han criticat la "inacció continuada" de la Generalitat i la improvisació que, segons ells, tant de mal està fent als seus negocis perquè, asseguren, crea expectatives que es van frustrant, a més de lamentar la falta de diàleg a pocs dies del Nadal.





Les entitats han demanat a les institucions públiques que es facin inspeccions per a aquells que no compleixen les normes, que segueixin l'exemple d'altres comunitats que no han tancat com Catalunya, que millorin el sistema d'ajudes perquè amb l'actual no és suficient, que es ampliï la mobilitat a les zones despoblades i accions sanitàries més precises.





Els signants també han informat que s'estan plantejant interposar una denúncia col·lectiva a la Generalitat per defensar el sector i per haver estat assenyalats des d'un primer moment com els "culpables dels rebrots".