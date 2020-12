Un jutge aprecia "indicis de desobediència greu" en l'actuació de set mossos l'1-O a Sabadell

El titular de Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) ha decidit continuar la investigació contra cinc comandaments i dos agents de Mossos d'Esquadra per la seva actuació l'1-O, en la qual veu "indicis de desobediència greu a l'autoritat judicial" .





La investigació se centra en els dies 26 i 30 de setembre de 2017, quan hi va haver concentracions i actes davant de centres socials i educatius de Sabadell per "indiciàriament, impedir o obstaculitzar el tancament dels mateixos i poder emprar-los com a llocs de votació" l'1 -O, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En aquest sentit, el jutge considera que l'actuació dels mossos investigats "s'hauria limitat a l'aixecament d'actes respecte de la situació puntual de diferents centres de votació, indicant si estaven oberts o tancats, amb o sense persones al seu interior, sense que es prengués cap mesura efectiva per impedir la seva utilització el dia 1 d'octubre de 2017 ".