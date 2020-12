Desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que operava des del Vendrell

Agents de la Policia de les províncies de Lleida, Tarragona i Osca, han portat a terme una operació en la qual han desarticulat una organització criminal assentada a la localitat del Vendrell, presumptament dedicada al tràfic de diferents substàncies estupefaents. Fruit de la mateixa s'ha aconseguit la detenció de cinc persones, entre els quals es troba el cap de la trama, que si bé operava des de la província de Tarragona distribuïa els estupefaents a altres venedors en menor escala de diferents províncies com ara Lleida i Osca . En els sis registres practicats en quatre domicilis i dos bars del Vendrell, així com en un domicili a Valls, es van aprehendre entre altres efectes, més de 4 kg de diferents tipus de drogues, com ara cocaïna, heroïna, haixix, cristall i cocaïna rosa.









La investigació va començar el passat mes de febrer quan els investigadors van tenir coneixement arran d'una altra operació contra el tràfic de drogues esdevinguda a la província de Lleida que l'origen de la substància confiscada podria trobar-se en una organització on el màxim responsable es trobaria assentat en la localitat tarragonina del Vendrell, i des d'on es distribuirien diferents tipus de drogues, principalment cocaïna, a altres venedors de menor escala i repartits en diverses províncies pròximes, com Lleida i Osca.





Compres d'immobles per blanquejar els beneficis l'organització





A mesura que avançava la investigació es va tenir coneixement al seu torn, que els responsables de l'organització establerts al Vendrell estarien duent a terme compres de locals comercials amb els beneficis obtinguts, per establir així una cadena de locals d'hostaleria amb els quals aprofitarien la tapadora d' seva activitat comercial per a la venda i distribució de substàncies estupefaents.





Un cop identificats i localitzats als principals responsables de la trama, es va dur a terme la fase d'explotació, practicant detencions i registres a les localitats del Vendrell i Valls, tots ells a la província de Tarragona.





"Cocaïna rosa" coneguda com "Nexus"





En els set registres practicats, quatre d'ells en domicilis i dos en bars de la localitat del Vendrell, així com un en un domicili de Valls, es van aprehendre diferents tipus de drogues, entre els quals es troben 1462 gr. de cocaïna; 1275 gr. de crystal; 662 gr. de cocaïna rosa (Nexus), 567 gr. d'heroïna; 284 gr. d'haixix; 41 gr de speed, 22 gr. de marihuana, així com 1067 gr. de substància de tall; per altra banda també es van intervenir entre altres efectes, mes de 45.000 euros en efectiu, balances de precisió, envasadores, i estris de manipulació de droga, tres vehicles i una motocicleta.





Cal destacar l'ampli ventall de substàncies estupefaents que l'organització podia distribuir, entre les quals destaca la coneguda com "cocaïna rosa" o "Nexus", molt coneguda entre els consumidors adinerats, ja que el seu valor al mercat negre gairebé duplica el de la cocaïna tradicional. Aquest tipus de droga resulta ser derivat de l'amfetamina i que produeix efectes a cavall entre el MDMA i el LSD.





Dels cinc detinguts encartats, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal, quatre d'ells van entrar a la presó provisional, comptant tots ells amb antecedents policials per fets similars als que motiven les presents.





En les investigacions han participat agents de la Policia Nacional de les províncies de Lleida, Tarragona i Osca.