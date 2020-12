Tres detinguts per retenir i matar d'una brutal pallissa a una dona gran amb mobilitat reduïda a Sevilla

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sevilla a tres persones, dos homes i una dona, per la seva presumpta participació en un delicte d'homicidi. A un d'ells, a M.P.A. se li atribueix l'autoria material de l'homicidi, així com delictes de detenció il·legal i robatori amb violència, mentre que a les altres dues persones, A.R.J. i E.D.O., delictes d'estafa i encobriment.













La víctima, que necessitava ajuda per poder desenvolupar-se en el dia a dia, no tenia vincles socials o familiars a la localitat, "loque va dificultar la reconstrucció de les seves últimes hores". Després de 15 dies d'investigacions, els agents van identificar els presumptes responsables que ara es troben a la presó, ha detallat la policia en un comunicat.





En aquest sentit, el passat dia 26 de novembre es va localitzar al carrer Pi, de la capital andalusa, el cos sense vida d'una dona d'avançada edat, amb nombroses lesions que indicaven que es tractava d'una mort violenta. A més el cos presentava nombroses lesions que indicaven que havia rebut una brutal pallissa en una data molt propera a la mort.





A partir d'aquest moment el Grup d'Homicidis de Sevilla va iniciar gestions d'investigació per a l'esclariment dels fets, centrant-se en l'entorn més proper a la víctima, tenint en compte que es tractava d'una persona sense llar, sense tenir vincles socials o familiars.





La policia ha pogut constatar que la víctima amb mobilitat reduïda i ceguesa parcial, necessitava ajuda per sortir-se'n, disposava de dues pensions mensuals i aquest extrem va fer que l'home i la dona ara detinguts es guanyessin la seva confiança, per treure-li els diners del caixer, comprar- i subministrar la medicació que necessitava i també substàncies estupefaents, "arribant aquesta dependència a generar un deute amb els arrestats per tots els favors que ascendia a 800 euros".





"Amb intenció d'apoderar de la pensió del mes de novembre que era doble i amb tots els diners del compte corrent, van enganyar a la víctima oferint-li la possibilitat de pernoctar uns dies en un habitatge, el habitant actuava en connivència amb aquesta parella, i que la mantindria retinguda ".





Aquest home que exigia més diners a la víctima, li va clavar una brutal pallissa que va ocasionar la seva mort. Els detinguts van passar a disposició de l'autoritat judicial el passat dia 13 de desembre, decretant-l'immediat ingrés a la presó per als tres.