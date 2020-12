Naturgy i Enagás desenvoluparan a Lleó la major planta d'hidrogen verd d'Espanya

Enagás i Naturgy s'ha aliat per desenvolupar a La Robla (Lleó) la major planta d'hidrogen verd d'Espanya, amb l'objectiu de produir fins a aproximadament 9.000 tones a l'any de hidrogen renovable, a partir d'una planta fotovoltaica de 400 megawatts (MW ) i un electrolitzador de fins a 60 MW, han informat les dues companyies.





El projecte, que ha estat presentat en el marc de la candidatura de projectes d'interès comú europeu (IPCEI), permetria així cobrir consum local, la injecció a la xarxa gasista i possibilitar una futura exportació cap al Nord-oest d'Europa.





Les companyies desenvoluparan aquesta instal·lació a La Robla, a l'entorn de la central tèrmica que Naturgy va clausurar el passat estiu dins de la seva estratègia per tancar la generació amb carbó.





Aquest projecte permetrà reduir les emissions de CO2, al basar-se en la producció i ús d'hidrogen verd, i, per tant, afavorir una major penetració d'energies renovables en sectors de difícil electrificació.





Les companyies van destacar que amb el desenvolupament d'aquesta planta demostren "una vegada més el seu compromís amb la transició energètica i amb les regions mineres en el marc de la transició justa després del tancament del carbó".





Naturgy porta anys investigant en el desenvolupament de l'hidrogen, ja que el recurs renovable, la infraestructura existent i la posició geoestratègica d'Espanya, fan que el país tingui tot el potencial per convertir-se en exportador d'hidrogen en el futur.





I és que l'exportació d'aquesta nova energia pot dur-se a terme a través de la infraestructura gasista actual, el que permetria la integració entre la xarxa elèctrica i la de gas, obtenint un sistema energètic més eficient i resilient.





Així mateix, l'hidrogen pot transportar a llargues distàncies en forma líquida, a l'igual que passa amb el gas natural liquat (GNL). En un context en què hi hagi una comercialització mundial d'hidrogen, aquesta forma de transport i distribució pot ser clau.





Per al grup presidit per Antonio Llardén, aquest projecte s'emmarca dins de la seva estratègia per al desenvolupament d'energies renovables no elèctriques, com l'hidrogen verd i el biogàs / biometà, com noves solucions energètiques que tindran un paper fonamental en el procés de transició energètica marcat per la Unió Europea.





APOSTA D'ESPANYA PEL HIDROGEN VERD





El projecte s'emmarca així en l'aposta d'Espanya per l'hidrogen verd, una tecnologia amb la qual es preveuen mobilitzar 8.900 milions d'euros en col·laboració publicoprivada en la propera dècada.





De fet, el Govern preveu i a destinar més de 1.500 milions d'euros procedents dels fons europeus per a la recuperació a el desenvolupament de l'hidrogen verd a Espanya en els tres propers anys.





Diferents empreses, a més de Naturgy i Enagás, han mostrat ja la seva decidida aposta per aquesta tecnologia. Així, Repsol preveu invertir fins a 2.900 milions d'euros a 2026 en projectes d'hidrogen.





Igualment, Iberdrola ha presentat un projecte al costat de Fertiberia que suposarà una inversió de 1.800 milions d'euros i contempla la instal·lació de 800 MW.