Rubalcaba va ser un gran polític i un gran parlamentari que mai va fer res indecent, ni immoral (Antonio Caño)

És ben sabut que a Espanya tots són elogis per a les persones ... una vegada que han mort, cosa que, per descomptat, no sempre està justificat. Encara que quan aquests elogis es refereixen a un polític i arriben des dels diversos arcs de l'espectre ideològic, inclosos els dels que van ser els seus adversaris, llavors és que molt possible que no tinguin fonament. Així ha passat amb la figura d'Alfredo Pérez Rubalcaba, un destacat dirigent del PSOE que va arribar a ser secretari general del seu partit, i sobre el qual el periodista Antonio Caño diu que "enmig del pantà en què s'ha convertit la política en Espanya, el record de Rubalcaba va emergir de sobte per als ciutadans com un gegant ".

















Caño el va conèixer bé i li ha dedicat un excel·lent estudi biogràfic titulat "Rubalcaba. Un polític de veritat "(Plaza i Janés) en el qual descriu amb gran profusió de detalls la seva peripècia personal, des de la infància, joventut i estudis universitaris fins a la seva entrada en política, per explicar tot seguit l'itinerari que va seguir tant en l'Administració Pública, com en la vida partidària en una cursa que, afirma, no va ser precisament afable.





Santanderí de naixement, segon de cinc germans, fill d'un pilot d'Iberia, es va educar en l'elitista col·legi madrileny del Pilar on va fonamentar una sòlida amistat amb Jaime Lissavetzky, que conservaria tota la vida. Va exercir com "penene" (professor no numerari), es va adscriure inicialment a la Convergència Socialista de Madrid que es va incorporar al PSOE el 1977 i va ocupar tota mena de càrrecs, havent estat el dirigent socialista que ha ocupat durant més anys una cartera ministerial. I això malgrat que "no va voler mai mediar en el partit, que en el fons li avorria bastant, ni es va dedicar a crear una xarxa de favors i influències", encara que va tenir les seves diferències -va participar del "clan de Chamartín" contra Guerra- i en alguns moments va patir de certa marginació entre les seves pròpies files.





Partidari de l'acord i la concòrdia, va negociar amb el PP per encàrrec de Zapatero el pacte antiterrorista i va recolzar la il·legalització de Batasuna proposta per aquest mateix partit. Afegeix que no va conspirar amb el que ha passat l'11 de març tot i que "va saber veure l'error descomunal que va cometre el PP i va tenir una intervenció magistral que li va donar el triomf al seu partit". Tampoc va tenir res a veure amb l'operació "Passa-ho", sinó que es va oposar a ella, si bé va puntualitzar que "els ciutadans espanyols es mereixen un govern que no els menteixi i els digui sempre la veritat".





Caño recorda la seva actitud davant els nacionalismes perifèrics i recorda que es va oposar a el projecte d'Ibarretxe ( "no es poden anteposar els drets dels pobles, sempre difícils de definir, als drets dels ciutadans") i pel que fa a l' estatut català, "sempre s'havia oposat a la idea de la plurinacionalitat". No obstant això, "va estar obsessionat fins a l'últim dia de la seva vida a la recerca d'una solució que combinés el seu amor per la llei, per Espanya i per les institucions de la nostra democràcia amb el reconeixement de les identitats diferents a Catalunya, País Basc i potser també altres territoris ". D'aquest esperit va sorgir la "declaració de Granada" la inspiració li atribueix.





Per Caño, Rubalcaba va ser un "gran parlamentari i un gran polític", capaç de mantenir bona relació personal amb els seus adversaris (amb Rajoy va ser "estreta i afectuosa") i que "no va fer mai res indecent, ni immoral"; un home que, tot i que va arribar a ser poderós i influent, mai va abandonar com a habitatge el pis que es va comprar quan es va casar en 1952 ... ¿Ho enxampen ...?