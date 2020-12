Mercadona innova l'assortiment de torrons

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha iniciat un any més la seva campanya de Nadal amb un assortiment variat de torrons per satisfer les necessitats dels "Caps" (com anomena els clients). Per a això, disposa d’un assortiment d'aproximadament 30 referències de marca pròpia elaborades pel proveïdor Totaler Sanchis Mira de Xixona (Alacant), que fa més de vint anys que fabrica els torrons de la marca Hacendado.





Aquesta campanya s'ha millorat la textura dels diferents gustos, perfeccionant la uniformitat en la torrada de l'ametlla, en el cas dels torrons forts, i la cremositat, en el torró de xocolata cruixent. A més, com a resultat del Model de Coinnovació de Mercadona, que es basa a copsar les necessitats dels "Caps" intercanviant experiències i tastant gustos diferents amb ells, en la campanya d’enguany ha llançat com a novetat el torró de xocolata blanca amb llimona per respondre a les noves tendències pel que fa als gustos dels clients.





La campanya passada, la cadena va vendre més de 5,3 milions de quilos d'aquest apreciat dolç alacantí i, aquest any, s'espera que també sigui una bona campanya. Entre els torrons més venuts de l'assortiment, destaquen el torró de xocolata cruixent Hacendado, amb més de 65.400 unitats al dia, juntament amb el de la varietat tou, amb més de 40.900 unitats.