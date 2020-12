A presó un jove per robar en un restaurant de Vilanova i la Geltrú

Un jove va ingressar a la presó després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat 9 de desembre per presumptament robar en un restaurant de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).













Segons un comunicat aquest dijous, la investigació va començar el 6 de desembre, quan els investigadors van tenir coneixement d'un robatori amb força en un restaurant, on el presumpte autor havia trencat el vidre de la porta d'accés amb una perdi, i presumptament havia robat els diners de la caixa registradora i un ordinador portàtil.





Gràcies a la investigació, els agents van identificar i van detenir el presumpte autor, i van observar que aquest jove des del passat mes de març havia estat detingut en 24 ocasions pels Mossos d'Esquadra i per agents de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.





De les 24 detencions, 11 eren per delictes de robatori o furt de vehicles, quatre per delictes de robatoris amb força a l'interior de vehicles, i dotze delictes de robatoris amb força en diferents comerços com restaurants, fleques i supermercats.





El investigat utilitzava sempre una perdi de grans dimensions que llançava contra els vidres dels aparadors, accedia al recinte i robava els diners de la caixa registradora.





El detingut, amb un total de 59 antecedents policials anteriors, va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a la presó.