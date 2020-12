El Congrés aprova la llei que regula l'eutanàsia amb Vox i PP en contra

El Ple de Congrés ha aprovat aquest dijous la Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia, amb els únics vots en contra de PP i Vox. El text ha comptat, així, amb el suport de el 56% de la Cambra (198 vots a favor, 138 en contra i dues abstencions) i ara continuarà amb la seva tramitació al Senat.









L'exministra de Sanitat, Consum i Benestar Social María Luisa Carcedo, intervé en el debat de la Llei que regula l'eutanàsia





La norma recull que aquesta pràctica es podrà dur a terme al país a pacients que els sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable".





Aquest sol·licitant haurà de tenir nacionalitat espanyola o residència legal o certificat d'empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a 12 mesos; tenir majoria d'edat i "ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud".





Sobre el procés, indica que, si el pacient està conscient, ha de sol·licitar l'eutanàsia dues vegades per escrit (o per un altre mitjà que deixi constància si no pot escriure) en dos documents separats per 15 dies, fent palès que no és "resultat de cap pressió externa ".





RECULL L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA





Després de la primera sol·licitud, el metge responsable informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, assegurant-se que comprèn la informació que se li facilita ". Després d'això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció . Tot i així, després de la segona sol·licitud ha d'haver una nova reunió entre tots dos.





Serà aquest metge qui ha d'autoritzar el procés, abans, ha de demanar l'opinió d'un facultatiu format en el "àmbit de les patologies que pateix el pacient" però que no sigui del seu "mateix equip de metge". A més, la comissió d'avaluació autonòmica (la formació està especificada també a la norma) haurà de triar a dos experts (un d'ells jurista) que avaluïn el cas. Tots dos experts han d'estar d'acord en la seva decisió, si no, serà el ple de la comissió qui la prengui.





De la mateixa manera, aquest text recull que els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació "podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència", una objecció que "haurà de manifestar anticipadament i per escrit".





Abans de la votació, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, s'ha dirigit a Congrés, per agrair l'aprovació d'una norma que, al seu parer, és un avanç cap a "una societat més humana i més justa". Per Illa, aquesta mesura demostra que Espanya és "una democràcia moderna" i "prou madura" com per confrontar aquesta qüestió.





RETRETS A LA DRETA





A més, ha agraït la tasca en aquests anys de les organitzacions de la societat civil lluitant per aquesta regulació, als qui han aportat esmenes a la norma i, especialment aL PSOE, grup proponent de la llei, i a la impulsora de la mateixa, l'exministra de Sanitat socialista Maria Luis Carcedo "per la convicció amb què l'ha defensat".





En la seva intervenció en aquest debat, Carcedo ha defensat el "avanç" en "llibertat" que suposa aquesta mesura i ha retret que "la dreta sempre s'embranqui" en batalles apocalíptiques "durant la tramitació d'aquest tipus de lleis i," passat una temps assumeixi "aquests avenços i" passat un altre temps els practiqui ".





La portaveu d'Unides Podem en matèria de Sanitat, Rosa Maria Medel, també s'ha dirigit a PP i Vox per reprotxar que "neguin als que no tenen diners" o "no pensin com ells" el dret a l'ús del seu "llibertat personal" . De fet, Medel creu que les dues formacions "no els importa la llibertat personal" i volen "imposar" a la resta d'espanyols "com han de morir".





El representant del PNB, Joseba Agirretxea, també ha optat per dirigir-se als partits que s'han mostrat contraris a aquesta norma, per recordar-los que, com diputats, tenen l'obligació de "legislar més enllà de el codi ètic de cadascú" i "donar cobertura legal "a qui no tingui els mateixos conceptes" de la sobre vida o mort "que ells.





SUPORTS A UNA LLEI "INSUFICIENT"





De manera similar ho ha expressat el representant de Junts, Sergi Miquel, que ha recordat que durant la tramitació de el text PP i Vox han parlat molt de "moral i de fe", dues qüestions que, segons la seva opinió, no s'han de " imposar "i, menys," en una democràcia, en una societat avançada i en un estat aconfessional ".





El portaveu de Més País-Equo, Iñigo Errejón, ha coincidit amb Carcedo a retreure a la dreta que segueixi sempre un "cicle" a la tramitació de drets: primer "el rebutgen", després "el fan servir" i després "acaben acceptant-" . Això és el van fer, va explicar, amb "el sufragi universal, la jornada laboral de vuit hores, la llei del divorci o el matrimoni igualitari".





Per la seva banda, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, s'ha dirigit a la bancada de PP i Vox per defensar una llei que, segons la seva opinió, ha estat un treball "responsable" i "sensat" i ha indicat que es tracta d' "un model garantista". "Avui ningú perd drets i avancem una mica més en la nostra llibertat individual", ha declarat, abans de demanar a la dreta "respecte" per als que sí donen suport a aquesta mesura.





Mentrestant, formacions com ERC, EH Bildu, BNG o CUP, tot i que han mostrat el seu suport a la norma sí que han reconegut que és "insuficient" i, per això, han mantingut vives en aquest debat diverses esmenes que, finalment, no s'han aprovat . Aquestes formacions han parlat, per exemple, d'estendre el dret a menors de 16 anys, considerar les malalties mentals o el cansament vital per demanar el suïcidi assistit, la despenalització completa d'aquesta pràctica, o la simplificació dels mecanismes de verificació, entre altres .





CRÍTIQUES DE PP I VOX





Davant d'aquests argument, PP i Vox s'han mostrat molt crítics en els seus discursos. El representant dels populars, Ignacio Echániz, ha acusat el PSOE d'aprovar aquesta norma "a la fi de l'últim dia, de l'últim Ple ordinari" ia través de procediment de proposició de llei, "sense informes tècnics ni jurídics", "sense audiència pública "," sense estudis demoscòpics recents "o" sense permetre les compareixences d'experts "entre d'altres, perquè és" injusta, inoportuna i inconstitucional ".





Segons la seva opinió, el Govern ha aprovat aquesta llei "frívola" de manera "atropellada i barroera" en lloc d'optar per la "alternativa" de les cures pal·liatives que, segons ha assenyalat, és "encaixa en el sentir majoritari dels espanyols" i en la qual coincideixen organismes i associacions internacionals, judicials i de l'àmbit sanitari. Echániz ha lamentat aquesta "derrota" i "fracàs" del "sistema sanitari" i de la "societat".





Per la seva banda, la diputada de Vox Lourdes Monestir, ha lamentat que aquesta després d'aquesta "traïció despietada, inhumana i il·legítima", els partits a favor ho celebrin "a el temps que signen sentències de mort als més febles". Segons la seva opinió, s'està "trencant el dret a la vida" amb aquesta norma i creu que l'Estat prefereix aquesta decisió perquè és "més fàcil, més còmode i econòmic".





En aquest sentit, ha acusat als que han pujat a la tribuna d'Congrés a "fer teatre de manera hipòcrita i nècia, usant la llibertat i la compassió per legalitzar l'horror viscut en les residències" i "estalviar-se l'ingrés" en les mateixes " de la gent gran ". "Recorrerem aquesta barbàrie al Tribunal Constitucional", ha advertit.