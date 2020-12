Josep M. Campistol (director de l'Hospital Clínic): "Estic convençut que tornarem a la normalitat que tots coneixíem" "

Josep M. Campistol, director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha estat el ponent convidat a la conferència Webinar Esmorzar CEDE d'aquesta setmana organitzat per la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius. Amb el títol 'Pandèmia SARS-CoV-2: Llum a la fi del túnel', l'esdeveniment ha servit per exposar l'estat actual i les perspectives de futur de la crisi del COVID-19, llançant un missatge esperançador per a la població.





El director de l'Hospital Clínic ha llançat un missatge d'optimisme als participants exposant que "estem veient la llum, necessitem una mica més de paciència i confiança. Estic convençut que tornarem a la normalitat que tots coneixíem ".





El doctor ha iniciat el seu discurs parlant de la realitat de la pandèmia, fent un històric de la procedència d'aquesta. Ha puntualitzat que és un virus que afecta bàsicament a el sistema respiratori, però que té "una afectació multisistèmica". A continuació, exposa les causes de l'expansió de la pandèmia, que es deuen a la prepotència occident, poca transparència de la Xina, fallada de sistema de vigilància, una alta propagació virus, la superpoblació mundial, l'alta mobilitat de la població, la poca preparació i coneixement dels països, poca immunitat front el Covid-19, una població envellida, i poca cohesió i coherència política. Davant d'això, reconeix que Espanya no ha estat dels països que millor ha gestionat la pandèmia.





D'altra banda, apunta que d'aquesta pandèmia es poden extreure diverses lliçons: la importància de la salut, la importància control global i mundial, el valor de la salut pública local - estatal, la repercussió de sistema sanitari, la necessitat de treballar en equip i la coordinació, el pes del lideratge ètic, professional i científic, els beneficis de el món digital, el valor d'invertir en recerca i desenvolupament, la significació de controlar l'assistència en residències geriàtriques i, finalment, la necessitat de consens polític.





"El Covid-19 ha estat una cura d'humitat", exposa Campistol.





El doctor llança un missatge de tranquil·litat: "coneixem més el virus, estem més preparats", afirma, però d'absoluta prudència sobre el que va a ocórrer en les pròximes setmanes. Explica la situació a l'Hospital Clínic: "al març i abril vam estar a prop de el col·lapse", ara assegura que la situació es pot controlar.





Les perspectives de futur que s'ha exposat en aquest Esmorzar CEDEIX van enfocades a la vacuna. Recomana a tots que siguin optimistes, que segueixin les mesures de seguretat "màscara, distància i mans", que protegeixin la població més vulnerable, i, sobretot, remarca la importància de vacunar-se del Covid-19. "És una vacuna segura, eficaç. I és la clau per frenar la pandèmia ".





En el torn de paraules Josep M. Campistol va posar l'accent en la importància de les TIC i la intel·ligència artificial i va assegurar que seran clau per afrontar el futur. Ha destacat a més que "el nostre sistema sanitari és bo, però és insostenible. No hi ha professionals i requerim més inversió en salut i millor planificació sanitària ".





A més va defensar que cal replantejar-se un nou sistema de salut per al futur. També va explicar que des de l'Hospital s'ha començat una campanya de vacunació, i va llançar un missatge als directius presents a l'Esmorzar CEDE: "les vacunes són segures i són eficients, si us plau vacuneu-vos i promogueu la vacunació als vostres treballadors".





Ha afirmat que és possible que es visqui una tercera onada, o una extensió de la segona. Però que avui dia es coneix més sobre el virus, "sabem com tractar-lo i també tenim grans equips de protecció, que és imprescindible".





Finalment, Josep M. Campistol va afirmar en relació a l'estiu de 2021, "hem de tornar a la normalitat i estic segur que entre tots els aconseguirem".













La Fundació CEDE, presidida per Isidre Fainé, també president de la Fundació Bancària La Caixa, integra 36 associacions que representen a més de 155.000 directiu s. Contribueix a la creació d'espais per compartir, dialogar i reflexionar sobre temes que puguin interessar als empresaris i directius d'aquest país. El Esmorzar ha estat possible gràcies a la col·laboració de Suez i Deloitte.