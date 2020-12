Pedro Sánchez dóna negatiu en Covid-19 però seguirà en quarantena

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha donat negatiu en Covid-19 en la prova PCR a què s'ha sotmès aquest dijous al servei mèdic de Moncloa, després de conèixer-se que el president francès, Emmanuel Macron , amb el qual va estar el dilluns a París, havia donat positiu.

En tot cas, Moncloa ha confirmat que el president seguirà en quarantena fins al 24 de desembre, tal com estableix el protocol de vigilància i Control de la Covid-19 aprovat per les autoritats sanitàries, tot i que continuarà exercint les seves funcions de govern, amb les úniques limitacions derivades del seu aïllament.





Moncloa ha informat així mateix que durant la quarantena se li anirà fent el seguiment mèdic propi d'aquestes situacions, que suposa vigilància del seu estat de salut davant l'aparició de qualsevol símptoma compatible amb Covid i nova PCR en data propera a la fi de la quarantena.





De la delegació espanyola que va viatjar a París, Sánchez és l'únic a què se'l considera contacte estret de Macron, a l'haver compartit amb ell un dinar privat, després dels actes de commemoració del 60 aniversari de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Per això, només ell haurà de guardar una quarantena de deu dies des que es va veure amb Macron el passat dilluns 14 de desembre, que es compleixen el dia de Nadal, inclòs.





Atès que Sánchez no és positiu en Covid, no cal activar aquest protocol sanitari per a la resta de membres de Govern o altres persones amb les que el president hagi estat en contacte des de dilluns després de tornar de París.





El positiu de Macron en coronavirus s'ha fet públic quan Sánchez estava reunit a la Moncloa amb el Comitè de seguiment del coronavirus; una reunió prevista en agenda i que havia començat a les 10.00 hores, amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias.





Moncloa ha explicat que quan s'ha difós la notícia, s'ha interromput la reunió i s'han posat en marxa immediatament els protocols sanitaris que se segueixen a Espanya i que, en aquest cas, només concerneixen a el president Sánchez com a contacte directe de Macron.





D'aquesta manera, el president no ha acudit a l'acte que tenia previst a les 12.00 hora per inaugurar, al costat del rei Felip VI, una exposició sobre Manuel Azaña a la Biblioteca Nacional, i no participarà en cap altre acte ni reunió presencial d'aquí al 24 de desembre, quan es compliran deu dies des que va estar amb Macron a París.