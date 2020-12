El Banc Central Europeu espera que Oliu deixi la seva funció executiva al Sabadell al febrer

La fusió amb el BBVA no li va sortir bé a Banc Sabadell, cosa que ha provocat que el banc es vegi obligat a canviar la seva organització interna. En aquest pla B, el president, Josep Oliu, de 71 anys, es veurà obligat a cedir les seves funcions directives, com porta reclamant des de fa anys el Banc Central Europeu.













Després de l'aprovació dijous de la jubilació de Jaume Guardiola als 63 anys, i el nomenament de César González-Bueno, el BCE ha decidit reclamar la jubilació d'Oliu, tal com va avançar 'El País'. El pla estratègic del banc, que en principi s'ha de presentar al febrer, preveu incloure el cessament d'Oliu, així com l'efectivitat de la jubilació de Guardiola, que fins al moment treballarà amb González -Bé.





En aquest cas, González-Bueno serà el primer conseller delegat no català en la història del banc, i també el primer executiu no català, ja que fins al moment tant el president com el número dos eren catalanes.





González-Bueno començar el seu camí en ING el 1998 com a primer conseller delegat del banc a Espanya, quan encara es deia ING Direct, abans d'anar ampliant les seves responsabilitats amb rols en diferents regions i fins a aconseguir el càrrec de responsable de Retail Banking Direct & International.





El banquer va abandonar ING el 2011 per continuar la seva carrera com a conseller delegat de Novagalicia Banc, en la reestructuració i privatització va col·laborar. En 2014 va començar a treballar també com a conseller delegat a Gulf Bank of Kuwait.





La seva segona etapa al banc taronja va arribar el 2017, quan va ser nomenat conseller delegat d'ING Espanya i Portugal, en substitució de Peter Staal. Això no obstant, aquest pas per l'entitat tot just va durar dos anys, ja que el grup va triar el 2019 a Roel Huisman per assumir aquesta responsabilitat. Fins al passat mes de maig, era president del consell assessor de l'entitat.





González-Bueno, que compta amb una àmplia experiència en banca minorista i corporativa i d'inversió, així com en la gestió d'entitats financeres, va iniciar el març d'aquest any el primer acostament a Banc Sabadell.