Illa assegura que Espanya no tornarà al confinament total

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat un confinament total: "Ara no es donen les circumstàncies per a un confinament total. Ni ara ni en un futur pròxim", i ha assegurat que les condicions epidemiològiques dels països que han pres aquesta decisió no són les mateixes que a Espanya.









En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio, ha explicat que aquests països van començar més tard la segona onada, i que a Espanya es van prendre mesures abans: "Al nostre país hem pres les mesures dràstiques que calia prendre quan feia falta".





"Podem estar en l'inici de la tercera onada si no es prenen les mesures adequades. Cal reaccionar", ha assegurat el ministre, que ha descartat valorar les mesures que prengui la Generalitat per frenar l'augment de contagis de coronavirus i ha destacat que el Govern té una relació fluïda amb el Govern.





El ministre ha afirmat que a principis de novembre es van prendre mesures adequades en les comunitats autònomes i es va estabilitzar el creixement de contagis, i "el que ha passat és que s'han relaxat i això genera un repunt i s'ha de reaccionar", i ha subratllat que no s'actua amb improvisació sinó escoltant experts i fent un seguiment diari de l'evolució de les dades.





Illa ha assegurat que empatitza completament amb els sectors afectats per les mesures, però ha insistit que queden per davant mesos complicats en els que s'han de prendre mesures i ha apel·lat a la responsabilitat individual; i sobre el Nadal, ha dit que es podrà celebrar "però de manera segura i adequada" i d'una forma diferent a la de l'any passat.





VACUNACIÓ

Ha aplaudit l'acord d'aquest dijous a la Unió Europea per començar la vacunació entre els dies 27 i 29 de desembre, ha destacat la coordinació entre els països i ha avançat que "aviat" el Govern donarà a conèixer la data exacta per començar a subministrar vacunes.





"Depèn de diferents factors, no puc anticipar la data", ha apuntat Illa, que ha afegit que el correcte seria que totes les comunitats autònomes comencessin a vacunar alhora i treballaran per a això.





Illa ha destacat que es farà un repartiment equitatiu de dosi, que Espanya tindrà un total de 140 milions de dosis i "hi haurà vacuna per a tothom", encara que ha avisat que el primer dia no hi haurà per a tots i que serà un repartiment progressiu , seguint les recomanacions d'experts.





Ha insistit que hi haurà una dosi per a tots els ciutadans, que tot està a punt per iniciar el procés de vacunació: "El nostre país té una tradició de vacunació molt notable, però no deixa de ser un repte molt important", i ha explicat que si sobren es donaran a altres països.





Preguntat per si ell es vacunarà, el ministre ha respost que sí, "sense cap mena de dubte", i ha assegurat que no hi haurà dosi per als responsables polítics sinó que seran tractats com la resta de ciutadans, de manera que acudirà a vacunar quan el citin en el sistema sanitari.

Illa ha descartat l'obligatorietat de la vacunació a Espanya, i ha afirmat que les persones que es neguin prenen la decisió lliurement, però ha demanat que pensin que això té efectes en ells mateixos i a la resta de gent: "Des del respecte, deixo clar que per sentit cívic i solidari cal vacunar".





El titular de Sanitat ha sostingut que a l'estiu de 2021 l'horitzó serà diferent perquè hi haurà un percentatge important de gent vacunada, encara que sobre llevar-se la màscara ha dit que s'ha de ser "prudent".





Illa ha explicat que el president de Govern, Pedro Sánchez, aïllat per estar en contacte amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que va donar positiu de Covid-19, "va aplicar de seguida els protocols corresponents" i està complint el seu quarantena; i sobre el rei emèrit Joan Carles I, Illa ha dit que no tenen notícies de si ha estat ingressat per coronavirus.





Preguntat pel conflicte català, Illa ha assenyalat que no ha desaparegut de l'agenda, però hi ha hagut una pandèmia pel mig, i ha apostat per la mesa de diàleg i respectar el marc de convivència, rebutjant les posicions d'unilateralitat: "Hem de buscar un marc de convivència. Tenim un, es pot canviar, però no unilateralment".