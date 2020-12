Paul McCartney il·lumina l'obra que culmina la seva trilogia iniciada fa mig segle

Amb "McCartney III", àlbum que s'edita aquest divendres 18 de desembre, l'ex-beatle segueix exhibint, als seus 78 anys, el seu torrencial nivell creatiu que, lluny de eclipsar amb la irrupció de la tràgica pandèmia global, ha reactivat tornant a compondre, tocar tots els instruments i produir en solitari.

















El llegendari ex beatle, Paul McCartney, que tenia prevista una visita molt especial al Palau Sant Jordi barceloní el passat 17 de juny al costat de la seva rotunda i lleial banda, no ha escapat (tampoc) a les conseqüències del dramàtic tsunami de l'Covid-19 que condiciona les nostres vides. Amb la seva gira mundial saltant com altres per l'aire (potser podia ser l'última de la seva colossal carrera) el músic ha acabat editant, aquest divendres 18, un llarga durada "amb treballs que havia deixat a mitges en els últims anys sense pensar que podien acabar en un àlbum "segons ha emfatitzat en els últims dies.





Del letal imprevist i obligat aïllament provocat pel tràgic context de salut, el músic ha optat per no desaprofitar el seu tancament en el bucòlic comtat de Sussex (a al sud d'Anglaterra) per reeditar una fórmula per a un disc que va iniciar el 1970, abans de la dissolució dels Beatles, i que va tornar a aplicar el 1980 amb el seu inclassificable "McCartney II" en què també es va encarregar de compondre, tocar tots els instruments i produir en solitari.





















Twitter @PaulMcCartney





Amb el pràcticament inesperat "McCartney III", el mític artista arrodoneix la seva trilogia acompanyada, en aquest cas, d'una profunda i melancòlica instropección (com li ha passat a tantíssimes persones) en la qual, entre altres sensacions enmig de l'ansietat general però envoltat de la serenitat i natura en el seu no menys mítica casa de camp, ha recordat els seus feliços anys amb la seva dona Linda (morta el 1998 després d'una cruel malaltia) o la seva relació d'íntima complicitat, amistat i explosió creativa a la banda d'una altra llegenda i icona com John Lennon , assassinat fa quaranta anys.





Com a consol, a Paul li ha quedat que va tenir l'oportunitat de reconciliar-se en vida amb John després de no poc temps d'allunyament després de la traumàtica dissolució, fa mig segle, de la banda de Liverpool. Aspecte que, per cert, ens va confirmar i va destacar de forma molt emocionada la vídua de Lennon, Yoko Ono, en la entrevista exclusiva que ens concendió a la Ciutat Comtal i que Catalunya Press va recuperar aquest passat 8 d'octubre.





Amb la seva divuitena obra en solitari després de la separació dels Beatles, McCartney segueix exhibint, als seus 78 anys, una creativitat descomunal alhora que segueix posant en valor el llegat d'un grup etern a través del seu pop, rock, balades. ..i d'unes gires amb unes majestuoses interpretacions d'unes cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions.









@MaryxMcCartney





Així ha estat des que a la gira mundial "Wings Over America" (1975-76) Paul va decidir que havia arribat el moment d'admetre que no podia desmarcar (ni seguiria intentant-ho) de la seva trajectòria al costat de John Lennon, George Harrison i Ringo Starr . En aquests esplèndids concerts al costat dels Wings va començar a rescatar en directe algunes joies de el grup de Liverpool que, sense complexos i amb tota la solemnitat, va regalar als seus entusiasmades audiències a partir de les gires per tot el planeta que va emprendre des de 1989 ... i emulant Bob Dylan i el seu "Never ending tour", sense solució de continuïtat.





Tant és així que, en ocasió de les seves actuacions en el "Palau dels Esports de la Comunitat Autònoma de Madrid" de el 2 i 3 de novembre de l'esmentat 1989, McCartney, a les nostres insistents preguntes en la roda informativa prèvia a el primer dels shows madrilenys (amb la presència de centenars de catalans a les grades) va reconèixer que, en efecte, estabaja per fi treballant al costat de Ringo, George i Yoko Ono en el documental "definitiu" sobre la història dels Beatles. ..que acabaria veient la llum el 1995 a través de les cintes "Anthology".









@MaryxMcCartney





Poc podia negar-se Paul a admitirnoslo mesos després d'anunciar (també) en aquesta ocasió en castellà que "ens veuríem aviat a Espanya" des del vídeo que va protagonitzar en agraïment a un dels enyorats premis "Minut d'Or" que vam tenir el privilegi de concedir-li en la no menys recordada "Ràdio Minut de Barcelona" en què tanta il·lusió i esforços dipositem alguns membres d'aquesta casa, Catalunya Press.





McCartney ha tornat aquest divendres 18 de desembre, no per lliurar-nos el millor treball de la seva gegantina carrera però sí per recordar-nos que als seus 78 anys i enmig dels efectes d'un demolidor virus, no perd el seu instint creatiu i segueix apostant pels sentiments de pau i amor ... ara que John ens va abandonar a l'ésser assassinat fa quaranta anys.