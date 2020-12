Només el 45,1% dels catalans volen la independència davant el 49,9% que la rebutgen, segons el CEO

El 49,9% dels catalans rebutgen que Catalunya esdevingui un estat independent i el 'no' a la independència es manté per davant de 'sí', que obté el 45,1% de suports, mentre que el 2,9 no ho sap i el 2,2 no contesta, segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.













L'enquesta de CEO sobre context polític a Catalunya s'ha realitzat a través d'entrevistes telefòniques a 1.500 persones entre el 25 de novembre i el 7 de desembre --després de l'acord de pressupostos generals (PGE) entre ERC i el Govern, i en plena segona onada del coronavirus--, i té un marge d'error de 2,53.





Aquest 49,9% en contra de la independència és un dels valors més alts de el 'no' dels darrers anys, només superat pel 50,5% que va obtenir en una enquesta al juliol d'aquest any, i incrementa lleument respecte a l'última enquesta de CEO, en què obtenia un 49%.





No obstant això, això no va acompanyat d'un descens dels suports a el 'sí', ja que millora els seus resultats respecte a l'última enquesta, en la qual obtenia un 43,6%, tot i que consolida la tendència dels últims mesos de estar diversos punts per sota de l' 'no' a la independència.

El CEO també pregunta sobre si Catalunya hauria de ser "una regió d'Espanya ',' una comunitat autònoma ',' un Estat dins d'una Espanya federal 'o' un Estat independent '.





En aquest cas, l'opció majoritària, amb un 35,1%, és que Catalunya sigui independent, seguit de que sigui 'un Estat dins d'una Espanya federal' (27,8%), "una comunitat autònoma '(27,4 %) i "una regió d'Espanya '(5,5%), mentre que el 2,5% no ho sap i el 1,7% no contesta.