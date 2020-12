El Parlament demanarà al Congrés que aprovi una llei d'amnistia per als líders independentistes

El Parlament ha aprovat la proposta de resolució conjunta presentada per JxCat, ERC i la CUP per instar el Congrés a aprovar una llei d'amnistia "per tots els actes d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya" des de l'1 de gener de 2013.





En l'últim ple de la legislatura, la iniciativa ha prosperat amb el suport dels grups impulsors, l'abstenció dels comuns -que havia presentat esmenes al text- i el vot en contra de PSC-Units, Cs i PP.





La proposta defensa que l'amnistia ha de comportar la "extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat , tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa ".





La iniciativa assenyala que la llei d'amnistia "ha de partir d'entendre com intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya o als fets derivats de la crítica de l'actuació de les autoritats governatives o jurisdiccionals que haguessin estat perseguits penalment o administrativa des l'1 de gener del 2013 ".





En aquest sentit, detalla els delictes que hauria d'incloure: rebel·lió i sedició; malversació de cabals públics quan estigui en concurs amb el delicte de sedició, i els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets, així com els delictes vinculats a l'organització del 9N de 2014 o l'1-O de 2017.





També s'incorporarien els actes d'expressió i opinió que hagin estat valorats com a delictes d'incitació a l'odi vinculats al conflicte català, els delictes contra l'ordre públic "comesos en el marc de la lluita democràtica per l'autodeterminació i / o de les protestes i accions de crítica de l'actuació de les autoritats governatives i / o jurisdiccionals sobre el conflicte "a Catalunya, i altres actes que hagin estat intervinguts per la realització dels actes amnistiats.





REFORMA DEL CODI PENAL

Des dels comuns, Lucas Ferro ha argumentat l'abstenció del seu grup perquè, segons la seva opinió, no es pot renunciar a vies com la reforma del delicte de sedició del Codi Penal i als indults, i ha cridat els partits independentistes a ser capaços de dialogar i arribar a un acord: "No compartim que les propostes antirepressives competeixin entre elles".





El socialista Ferran Pedret també ha defensat la via del diàleg, la negociació i el pacte per arribar a una solució política que generi consens entre els catalans i pugui assumir el conjunt de la resta d'espanyols, i després de veure connotacions electorals en què JxCat, ERC i la CUP hagin portat la proposta per l'amnistia en l'últim ple de la legislatura, ha deixat clar que a la meitat de catalans que no són independentistes "no se'ls pot demanar l'oblit" del que va passar.





Després de lamentar la "crispació" existent a Catalunya, Nacho Martín Blanco (Cs) ha cridat a generar un clima i un debat públic més constructiu en la pròxima legislatura perquè, segons ell, seguir amb el debat independentista genera divisió i no permetrà gestionar la crisi sanitària del coronavirus, i les seves conseqüències econòmiques i socials, amb les garanties que es necessita.





Pel líder de l'PP català, Alejandro Fernández, els independentistes han aplicat "un realisme màgic populista" també quan aborden qüestions com l'amnistia, i ha volgut subratllar que la malversació i la sedició no són ideologies polítiques.





A favor

Des JxCat, el vicepresident primer de Parlament, Josep Costa, ha reconegut que saben que l'Estat "no acceptarà cap amnistia, i si ho fes, a l'endemà no acabaria la repressió", després de no percebre cap canvi en el Govern de PSOE i Unides Podem en relació al conflicte català, que creu que només es podrà solucionar amb la independència.





El diputat d'ERC Ferran Civit ha demanat "empatia, amnistia i política" a l'hora de defensar la proposta de resolució perquè, segons la seva opinió, el conflicte només es pot resoldre políticament.





A més, la 'cupaire' Natàlia Sànchez ha advertit que seguiran amb la seva lluita malgrat que no s'aprovi l'amnistia - "no és un punt i final" -, i ha replicat als comuns que la reforma del delicte de sedició és una solució parcial perquè surtin els presos independentistes però no una opció global per poder fer política en llibertat.