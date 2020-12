La revolució energètica de l'Àrea Metropolitana

L'AMB impulsa el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA), dotat amb 110 milions d'euros, amb l'objectiu d'accelerar les polítiques de mobilitat sostenible i promoure la transició energètica de la metròpoli de Barcelona.

















La Covid-19 ha posat de manifest la necessitat de canviar el model energètic i la manera de desplaçar-nos pel territori. En aquest sentit, l'AMB està apostant per les transformacions urbanes que crein una metròpoli més sostenible, amable i saludable.





Del que s'ha après durant aquesta pandèmia, l'AMB ha decidit accelerar alguns dels seus projectes per mantenir el lideratge en l'ús d'energies renovables i seguir impulsant la mobilitat sostenible al territori metropolità. Un exemple són les fotolineres, que són un canvi de paradigma en la mobilitat sostenible i la transició energètica.





L'AMB DESTINARÀ 110 MILIONS D'EUROS A IMPULSAR LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE I LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA





Per combatre els efectes socials i econòmics de la crisi de la Covid-19, el Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat dos grans programes d'inversió, dotats amb 118 milions d'euros, per accelerar i impulsar projectes i serveis de mobilitat sostenible, de transició energètica i de millora d'espais naturals de la metròpoli de Barcelona.





Tots dos programes d'inversió ajudaran a reactivar l'economia i crear llocs de treball en el territori metropolità. Un d'ells és el Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l'AMB (PSA 2020-2023) i l'altre el Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG 2020-2023).





El PSA, que té un fons de 110 milions d'euros, és un programa d'inversions per als municipis de l'AMB que volen impulsar projectes de mobilitat urbana sostenible i adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la Covid-19, i també vol promoure la transició ecològica i energètica mitjançant inversions en la gestió de recursos i residus municipals, entre d'altres.





"El PSA té dos eixos bàsics: d'una banda, el de la mobilitat sostenible i urbana i, de l'altra, el de la transició ecològica i energètica, que són objectius molt orientats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides ", explica Martín Gullón, Coordinador d'Innovació i Infraestructures de l'AMB.









L'assignació dels fons destinats a l'execució del PSA, amb una inversió determinada per a cada municipi metropolità, es caracteritza perquè vol ser proporcional i, al mateix temps, compensar les desigualtats que hi ha entre els territoris locals metropolitans.













LA PRIMERA FOTOLINERA BIDIRECCIONAL DE L'AMB ES VA CONSTRUIR A MOLINS DE REI





Un dels projectes i serveis que podrà expandir-se, gràcies al PSA, són les fotolineres metropolitanes. Ja anteriorment al PSA, l'AMB va instal·lar a Molins de Rei, fa un any, la primera fotolinera bidireccional amb punts de càrrega i emmagatzematge energètic. Ara, amb aquest nou programa d'inversió metropolità, podrà accelerar la implantació de les fotolineres.









A la fotolinera de Molins de Rei es poden recarregar la seva bateria fins a quatre vehicles elèctrics @Catalunyapress





Va ser la primera d'aquest tipus a Espanya i va ser projectada i finançada íntegrament per l'AMB. La seva instal·lació es va dur a terme a l'aparcament del poliesportiu municipal, destinat per a la recàrrega de vehicles elèctrics, que quan no requereixen del seu ús, l'energia s'utilitza per al centre esportiu molinenc.









La infraestructura compta amb un monitor que mostra en temps real tots els paràmetres de producció i consum d'energia verda.





Aquesta fotolinera en concret està reservada per a vehicles privats i per a la flota de l'ajuntament de Molins de Rei. A més de posseir bateries d'emmagatzematge, té un kit de recàrrega bidireccional o V2G 8vehículo a xarxa que permet que l'energia s'injecti a la xarxa des de la bateria d'un vehicle elèctric connectat a la fotolinera.





És un model a seguir perquè converteix l'energia en electricitat a través de plaques fotovoltaiques col·locades en una pèrgola i incorpora a més un component tecnològic pilot d'última generació: un equip de recàrrega bidireccional, que permet fer l'emmagatzematge de l'energia solar mitjançant bateries, ja sigui dins dels vehicles elèctrics o fixes en les instal·lacions properes.





"Aquest tipus de tecnologia serà una revolució en la propera dècada, perquè és el que ens permetrà deixar de dependre del carbó, el petroli o el gas natural", assegura Gil Lladó, responsable de l'Oficina de Transició Energètica de l'AMB.





Així, la fotolinera, la primera del seu tipus a Espanya, permet que l'energia segueixi el camí oposat, injectant a la xarxa provinent de la bateria d'un vehicle elèctric que estigui connectat.





Aquest és un dels reptes de la implantació d'energies renovables que es destini energia o bé a recarregar els vehicles elèctrics endollats i, quan aquests no la necessitin - perquè ja estan carregats o perquè no hi ha cap cotxe connectat en aquell moment - s'aprofiti per cobrir una part de les necessitats del poliesportiu molinenc on s'ubica.





Aquesta funcionalitat permet disposar d'energia solar en moments en què hi hagi escassetat i és clau per solucionar problema del emmagatzematge d'energia: un habitatge tipus consumeix cada dia, de mitjana, 9.6kWh d'electricitat, mentre que una bateria de cotxe elèctric és capaç d'emmagatzemar entre 22 i 100kWh.









Punt de recàrrega bidireccional de la Fotolinera Molins de Rei





La posada en marxa d'aquest nou servei va suposar un pas en la direcció de la transició energètica amb l'objectiu de generar energia renovable i donar poder energèticament als ciutadans de l'àmbit competencial de l'AMB.





"Les fotolineres ofereixen la recàrrega mitjançant un sistema net, econòmic i capaç d'autoabastir-se"





Actualment, les fotolineres estan sent considerades molt eficients i eficaços perquè suposen un estalvi significatiu de combustible i de connexió elèctrica convencional per a les flotes de vehicles elèctrics.





Actualment, l'AMB ja ha posat en marxa 12 fotolineres en diversos municipis de la metròpoli de Barcelona i de cara al 2023 es preveu comptar amb 5.000 kWp en més de 70 instal·lacions a tot el territori metropolità, amb la col·laboració dels ajuntaments.





Aquestes estacions de servei per a vehicles elèctrics impulsades per l'AMB es troben principalment en espais públics, però també podrien instal·lar-se en pàrquings comunitaris i habitatges, i l'excedent energètic podria utilitzar-se per a la llar.









Panell informatiu de recàrrega d'energia de la Fotolinera Molins de Rei