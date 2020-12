Un jutge ordena al Museu de Lleida la immediata devolució de 111 béns a la Diòcesi de Barbastro

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Barbastro ha emès una interlocutòria en la que dicta ordre general d'execució provisional de la sentència 88/2019, de 10 de desembre, que ordena la immediata devolució dels 111 béns de 43 parròquies aragoneses, que es troben al Museu de Lleida, a la Diòcesi de Barbastro-Monzón, i dóna com a data límit abans del pròxim 15 de febrer.





Així mateix, en l'acte, el jutge adverteix als executats que en cas d'incompliment es poden imposar multes coercitives mensuals i que, a més, es podrà incórrer en responsabilitat penal.





L'acte disposa també que es procedeixi a la devolució dels béns de les parròquies per mediació del Bisbat de Barbastre-Montsó, a la seva seu social, havent d'efectuar el trasllat de conformitat amb els estàndards museístics de rigor, de manera que no es causin danys en els mateixos.





El bisbe de Barbastre-Montsó, Àngel Pérez, ha expressat la seva satisfacció "perquè es fa justícia a aquest poble d'Aragó" i ha explicat que des del seu diòcesi es va a procedir "des de la senzillesa, la humilitat, com hem fet sempre, sense cap afany de prepotència ".





A aquest respecte, ha aclarit que quan el bisbat va presentar la demanda per la via civil en el seu nom propi i en representació de més de 40 parròquies de la seva diòcesi contra el Consorci de al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal per retenir aquests béns i contra el Bisbat lleidatà per ser qui els té en dipòsit, el motiu va ser, "senzillament, que crèiem que corresponia el que a al final la justícia tant canònica, com civil, ens ha donat".





Pérez ha afegit que "moralment" està satisfet "perquè la justícia ens ha dit que teníem la raó" i "la meva preocupació era si hi havia algun tipus de confusió en la meva ment o en el meu cor, intentant escoltar el poble i a la gent i a les parròquies i als capellans i, afortunadament, crec que s'ha fet prevaler el sentit comú i la raó ".