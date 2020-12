El TS confirma la condemna de Bartomeu Muñoz pel cas Pretòria

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat aquest divendres la condemna a 5 anys i 8 mesos de presó per a l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz i ha rebaixat les penes dictades per l'Audiència Nacional contra l'exdiputat del PSC Luis Andrés García Sáez, així com d'altres dos condemnats, pel cas 'Pretòria', en què es van jutjar actuacions il·lícites en operacions urbanístiques realitzades entre 2002 i 2009 en aquesta i altres localitats catalanes.









El Suprem ha donat suport així la sentència dictada el 29 de juny de 2018 per l'Audiència Nacional contra Muñoz com a autor d'un delicte continuat de prevaricació administrativa, un delicte continuat de suborn, un delicte de prevaricació administrativa i un delicte de suborn per la trama de corrupció urbanística que va afectar a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona.





No obstant, ha rebaixat la pena a l'exdiputat de PSC, àlies 'Luigi', que va ser condemnat a 7 anys, 1 mes i 29 dies de presó per delictes de tràfic d'influència en concurs medial amb un delicte continuat de prevaricació administrativa, suborn continuat, blanqueig de capitals i falsedat documental. El TS l'ha absolt de delicte de falsedat documental, pel qual va rebre 1 any i 6 mesos de presó i li ha reduït la pena pel de suborn -de 3 anys i 2 mesos a 1 any i 9 mesos-, mantenint la resta de la condemna.





Així mateix, el Suprem ha rebaixat lleugerament les penes a l'empresari Josep Singla Barcelo ia Manuel Valera Navarro, que van ser condemnats per l'Audiència Nacional a 1 any, 10 mesos i 15 dies de presó, i 2 anys i 3 mesos de presó, respectivament.





D'aquesta manera, l'alt tribunal ha desestimat el recurs de cassació plantejat per Muñoz i ha estimat parcialment els presentats per García Sáez, Singla Barcelo i Valera Navarro. Els altres set condemnats per l'anomenada 'Operació Pretòria', entre els quals figuren els exconsellers de la Generalitat de Catalunya Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, no van presentar recurs davant del TS.