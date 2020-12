Renfe aconsegueix un nou triomf internacional al guanyar el contracte del Tren Maya de Mèxic

Assessorar en la construcció del Tren Maya i la comanda i posada en circulació de l'material rodant és el que farà Renfe en un dels principals projectes ferroviaris posats en marxa a Amèrica: El tren Maya de Mèxic.













El ministre, José Luis Ábalos i el president de Renfe, Isaías Táboas.





El ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha mostrat la seva satisfacció per l'èxit "d'aquesta empresa pública espanyola, perquè els èxits de les empreses espanyoles, són motiu d'especial emoció" ha dit aquest divendres a la tarda després conèixer-se el nou contracte de Renfe a Mèxic.





























"Empreses d'avantguarda, com Renfe, són la millor carta de presentació al món" ha emfatitzat Ábalos.





Els serveis de consultoria que seran prestats al promotor de la línia, l'estatal mexicana FONATUR, s'allargaran durant tres anys i ascendeixen a 13,5 milions d'euros. Durant aquest termini,





Renfe jugarà un paper essencial en el desenvolupament d'una iniciativa la inversió està prevista en 6.500 milions d'euros.





I és que la companyia pública espanyola ha guanyat el contracte d'o perador en ombra en consorci amb la branca d'enginyeria de l'alemanya Deutsche Bahn, DB Engineering & Consulting, i amb l'enginyeria públic espanyol Ineco que ja tenia relació amb el projecte.





Entre les tasques a desenvolupar en el marc d'aquest contracte està l'assessorament en la futura operació i la supervisió de la fabricació, lliurament i posada en marxa de l'material rodant, així com la resta de sistemes de el projecte fins que comenci període de proves de servei comercial.





L'anomenat Tren Maya projecta un sistema de transport ferroviari de viatgers i mercaderies a la península de Yucatán que connectarà, en fase 1, les estacions de Palenque i Cancún i completarà, en fase 2, les estacions entre Cancún Escárcega, amb una longitud total de 1.525 quilòmetres.





El cost total de el projecte del Tren Maya per a aquest recorregut serà de prop de 6.500 milions d'euros. El compromís de FONATUR és tenir el primer tram de el projecte funcionant per a l'any 2023.





Entre les tasques de l'consorci guanyador figura el disseny dels requisits per a l'operació de la línia o de les necessitats de manteniment. Els treballs d'operador en ombra solen comportar també estudis de demanda o la proposta de models de negoci. Una altra de les claus serà el control de la producció i subministrament de material rodant, qüestió sobre la qual FONATUR ha demanat ja mostres d'interès a fabricants internacionals de trens.





Renfe i els seus aliats de consorci romandran a l'capdavant de la infraestructura fins que comenci la fase de proves, el que s'espera en 2023 per a la primera fase.





Per al sector espanyol de les infraestructures i el transport, aquest nou triomf de Renfe fora del seu mercat natural és prova de la seva solvència. La companyia ha actualitzat el seu pla de negoci i passa d'atorgar un pes de el 10% sobre les vendes a l'activitat internacional el 2028, a una nova meta de l'20% sobre els ingressos.





Els fabricants espanyols Talgo i CAF; l'alemanya Siemens; la canadenca Bombardier, les companyies xineses Huawei, CRRC Zhuzhou Locomotive i la Xina Railway Construction Corporation; les franceses Alstom i Thales, o la suïssa Stadler, han pres posicions per participar en els concursos d'equipament de la infraestructura i subministrament de material rodant.





Flota inicial. En una primera fase, FONATUR demanarà 43 trens per al Tren Maya. El pressupost de compra puja a uns 40.000 milions de pesos (uns 1.640 milions d'euros)





L'AVE' BÀLTIC





Les tres empreses que formen aquest consorci també s'han unit per participar en el desenvolupament d'Rail Baltica, que connectarà Estònia, Letònia i Lituània a través de 870 quilòmetres d'Alta Velocitat a partir de l'any 2026.





Recentment, la unió de Renfe, Ineco i DB ha resultat finalista per participar com a 'operador a l'ombra' d'aquest projecte en els països bàltics, enfront dels operadors públics de França i Itàlia, SNCF i Ferrovie dello Stato, respectivament, als que s'haurà d'enfrontar.





La inversió total serà de 5.800 milions d'euros, cofinançats per la Unió Europea. Fins al moment, s'han adjudicat nombrosos contractes per a la fase de disseny de el projecte, amb una presència rellevant d'enginyeries espanyoles com Idom, Prointec, Ardanuy i Ineco, empresa aquesta última que ja s'ha fet amb quatre contractes en el projecte.





RENFE RECULL TRIOMFS EN NOUS MERCATS





L'adjudicació del Tren Maya de Mèxic està en línia amb un dels objectius principals de Renfe, com és l'entrada en nous mercats per seguir avançant en el seu procés d'internacionalització, un dels pilars bàsics del seu pla estratègic, després de la seva participació a l'Aràbia Saudita i els Estats Units.





A Amèrica, assessora en la línia d'alta velocitat entre Houston i Dallas, a Texas (EUA) que a més atresora el contracte d'operació real fins 2042.





A més Renfe opera l'alta velocitat a Aràbia Saudita (línia La Meca-Medina) i aspira a ser assessor de la línia Rail Bàltica, que enllaçarà Estònia, Letònia i Lituània. El grup que presideix Isaías Táboas també ha dipositat les seves expectatives en possibles contractes de Rodalies a França.