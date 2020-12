Un jove barceloní guanya el repte educatiu Fuller organitzat per Telefónica

Millorar l'entorn donant resposta a alguns dels reptes o problemes més urgents de la societat actual, aprofitant les possibilitats que ofereixen les eines digitals, ha estat l'objectiu del 'Repte Educatiu Fuller', un concurs organitzat per Fundación Telefónica i Ashoka que reconeix i dóna visibilitat a les idees transformadores de joves, d'entre 12 i 18 anys, alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per l'ONU.

Després 9 mesos de camí i 184 candidatures presentades, de 14 comunitats autònomes, arriba a la seva fi amb la selecció dels 10 projectes guanyadors, entre els quals es troben aplicacions de navegació a través de la roba, sistemes de potabilització i purificació de l'aire la promoció de la salut en un petit municipi o millores en l'accessibilitat de les persones cegues o amb visibilitat reduïda, entre d'altres.





Una de les iniciatives guanyadores ha estat Progon Smart Clothing, ideada pel jove barceloní de Sant Cugat de Vallès, Camilo Saravia Aguayo, de 17 anys, la seva proposta millora l'autonomia dels invidents a través de la roba. Gràcies a un dispositiu electrònic integrat, connectat a Google Maps, l'usuari rep unes indicacions de navegació a través de vibracions a les mànigues de la roba, facilitant l'autonomia en els desplaçaments.





Els premis consisteixen en la producció d'un vídeo professional de cada un dels projectes, així com la participació en el 'Laboratori Curiositat Radical', un conjunt d'activitats relacionades amb l'educació, la innovació i la tecnologia, com ara sessions i trobades amb experts, amb l'objectiu de potenciar l'impacte social dels projectes.





Per unanimitat, la decisió dels deu guanyadors ha estat per als següents projectes:

Purify MY WATER (Madrid): disseny i construcció d'un sistema de potabilització d'aigua de baix cost, sense químics ni materials que requereixin ser reemplaçats freqüentment i que obtingui l'energia autònoma, utilitzant energia solar.

ALGA Chlorella VULGARIA (Biscaia): disseny de bioreactors compostos per aigua i algues marines per purificar l'aire, amb una absorció de CO2 400 vegades més gran que un arbre. Les algues utilitzades es reutilitzen per a la indústria cosmètica.

GLOBED (Santiago de Compostela): un llibre connectat que uneix a estudiants de tot el món per intercanviar cultura i coneixements a través de webcam, micròfon, altaveus, projector i carregador amb plaques solars. Dirigit a milions de nens que no tenen accés a l'educació perquè puguin connectar-se amb altres.

PROTON SMART CLOTHING (Barcelona): dispositiu electrònic integrat, connectat a Google Maps, que proporciona indicacions de navegació a través de vibracions a la roba, el que facilita un desplaçament més autònom.

BLIND BUY (Madrid): un carro-guia dissenyat per realitzar un mapa de supermercat amb un sensor LiDAR. L'usuari rep instruccions precises per a trobar cada producte a través d'uns auriculars sense fil.

Stain (Madrid): proposa la producció de tintes naturals i biosostenibles per mitjà d'innovadores tècniques de tecnologia sintètica. Es pretén produir pigments obtinguts a partir de la modificació genètica de bacteris E. coli.

ENTREDADES (Còrdova): una aplicació de fàcil ús en què entren en contacte persones grans, joves i adults a través de barates de serveis, generant una situació que anomenem "aprenentatge intergeneracional".

SALUT TORVIS (Badajoz): El projecte pretén millorar la salut dels 550 ciutadans del Torviscal, ubicat en una zona eminentment agrícola, optimitzant els recursos materials i personals a través de 'mini projectes', com rutes verdes, ús de parcs, etc .

JOIN US abril THE PLANET (Valladolid): plataforma formada per una xarxa social, un gestor de continguts i accions que pretenen mobilitzar tota la societat al voltant de temes mediambientals i la contaminació, perquè qualsevol usuari pugui promoure activament una major conscienciació sobre el problema, solucions o ser voluntari en diferents iniciatives.

PARCS INTEGRADORS (la Rioja): projecte que proposa fer un pas més a l'accessibilitat dels parcs infantils i aconseguir parcs integradors, on els nens amb mobilitat reduïda puguin compartir jocs amb altres nens. Un disseny conceptual de parc inclusiu, amb atraccions adaptades per al joc de tots els nens.





LÍDERS D'ENTRE 12 I 18 ANYS

Darrere de totes les propostes rebudes es troben líders molt joves, de 12 a 18 anys, compromesos i conscienciats amb la societat, que responen a la màxima de Fuller de "fer que el món funcioni per al 100% de la humanitat".





Tots ells, a través d'equips formats entre joves, famílies i escoles per sumar forces i ajudar a la comunitat, han presentat les seves idees transformadores (prototips o projectes avançats) amb el desig d'impactar positivament en el seu entorn i aconseguir un món més just i connectat, amb la tecnologia com a element potenciador de canvi.





UN JURAT D'EXCEPCIÓ

El 'Repte Educatiu Fuller' ha comptat amb un jurat de primer nivell, que han estudiat i avaluat cadascuna de les propostes rebudes, totes amb un nivell d'innovació i creativitat excepcions. El jurat està compost per Arancha Díaz-Lladó, directora de Propòsit, Diversitat i Agenda 2030 de Telefónica; Rosa Pera, comissària de l'exposició 'Curiositat Radical. En l'òrbita de Buckminster Fuller '; Antonella Broglia, doctora en Dret per la Universitat de Mòdena. Llicenciatària de les conferències TEDxMadrid i TEDxYouth @ Madrid i comissària de TEDxSkoll (Oxford); Ferran Adrià, xef, innovador i impulsor delBullifoundation; Simón Menéndez, director d'Estratègia d'Educació i Joves de Ashoka; Fernando Guillot, de Venture Studio Lead; Jordi Musons, director de l'Escola Sadako de Barcelona; i Daniel López-Pérez, doctorat per la Universitat de Princeton i professor d'Arquitectura a la Universitat de San Diego.





EXPOSICIÓ

El repte s'emmarca dins de l'exposició 'Curiositat Radical. En l'òrbita de Buckminster Fuller ', que es pot veure fins el 14 de març de 2021 a Espai Fundació Telefònica. La mostra suposa un viatge al voltant de la figura del dissenyador, arquitecte, pensador, filòsof i visionari nord-americà. Fuller va ser una de les personalitats més fascinants de segle XX que va operar amb idees de segle XXI. Els seus principis en àmbits com l'arquitectura, la mobilitat, l'habitatge, la sostenibilitat o l'educació van anticipar qüestions que actualment són al centre de l'agenda mundial.





Paral·lelament, s'ha creat el podcast 'Curiositat Radical. El mite de Fuller ', una sèrie de 5 capítols de 30 minuts, coproduït per PODIUM Podcast i Fundación Telefónica, que recull els ressons del coneixement de Fuller.





A més, s'ha organitzat un programa d'activitats educatives que inclou visites comentades i tallers per a públic familiar, Pilotant la nau espacial Terra i tallers online escolars: taller Un món a el 100% (Educació Primària), taller Comprehensive Designers (Educació Secundària i Batxillerat ) i JUEGAEXPOS_Buckminster Fuller, un joc interactiu que amplia el contingut de l'exposició de manera lúdica. Aprofundir, entre d'altres, en detalls biogràfics, com construir una cúpula geodèsica mà a mà amb el propi Fuller, o fins i tot reconèixer les diferències i semblances entre el sistema educatiu actual i la proposta de "Bucky". El joc està accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió web.