Els agents de viatges es manifestan a la plaça Sant Jaume reclamant ajudes per al sector

Més d'un miler d'agents de viatges s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per manifestar la seva profunda preocupació per la situació que la pandèmia ha creat en aquesta activitat que el passat març era desenvolupada per unes 6.000 empreses, principalment pimes i micropimes , amb al voltant de 9.500 punts de venda i prop de 70.000 llocs de treball, dels quals un 73,5% de eren assalariats i 26,5% autònoms. El sector està vivint des de llavors un veritable estrangulament que pot convertir-se en una veritable catàstrofe després del recent anunci per part de govern d'un pla restrictiu per als desplaçaments durant el període nadalenc que pot forçar a moltes empreses a el tancament definitiu de moltes agències de viatges ja la pèrdua de milers de llocs de treball.









Els manifestants, responent a la crida de la patronal ACAVE, sol·liciten ajudes directes a el sector que permetin la supervivència de les empreses durant tot el temps que perdurin les restriccions de viatge, pròrroga dels ERTO fins a la reactivació de l'activitat, reducció d'impostos i taxes municipals (IBI i IAE), mesures per a la reducció dels lloguers i subvencions i ajudes per fer front als mateixos, accessibilitat de les pimes i autònoms a les diferents línies públiques de finançament en condicions més favorables a les vigents i a l'accés de als ajuts dels fons europeus, modificació urgent de la normativa de viatges combinats que obliga les agències de viatges de manera solidària a fer front als reemborsaments que no reintegrats pels proveïdors, garantia de compliment del Reglament CE 261/2004 que obliga a les companyies aèries en el reemborsament dels bitllets en cas de cancel·lació de vols, establiment d'un fons que garanteixi el s reemborsaments pendents dels diferents proveïdors turístics, mesures que facilitin la mobilitat amb seguretat (substitució de PCR per test d'antígens), establiment de corredors segurs entre destinacions que es trobin en condicions similars i adopció urgent de mesures que reactivin el consum de viatges, com reducció de l'IVA i creació de bons de viatges que incentivin la contractació.





El president de ACAVE, Martí Serrate, ha llegit un manifest con aquestes reivindicacions que han lliurat després a el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni i a el regidor d'Indústries Creatives i Turisme, Xavier Marce.