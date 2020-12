Illa adverteix que possiblement serà necessària una tercera dosi de la vacuna en 2022

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, en un diàleg amb el president de Pimec, Antoni Cañete, en la 33a edició 'Premis Pimes 2020. Reconeixements Era Covid' ha indicat que "possiblement serà necessari una tercera dosi de la vacuna en 2022".





"Algunes vacunes seran gratuïtes des del sistema públic de salut, no seran obligatòries i es distribuiran amb cita prèvia. El repartiment serà equitatiu i les anirem proporcionant segons les decisions dels experts", ha afegit el ministre de Sanitat.





Segons el ministre, dilluns que l'Agència Europea del Medicament emetrà una fitxa tècnica amb els detalls de la vacuna i com s'ha de subministrar, a partir de la qual es farà una campanya de comunicació tant per a sanitaris com per a la població amb els detalls.





"Podrem començar a vacunar a partir del 27 de desembre, gràcies a un esforç sense precedents de la ciència. Ara podem parlar de l'inici de la fi de la pandèmia i creiem que per a finals d'estiu més del 70% de la població ja estarà vacunada" , ha afegit Illa.





PERSPECTIVES PER AL 2021

Sobre les perspectives cap al 2021, ha expressat que haurem de seguir prenent precaucions però serà un moment per fer una valoració constructiva i donar més valor als sistemes de salut pública pel que fa a la prevenció, "perquè aquesta situació pot tornar a passar".

Sobre el balanç entre la salut i l'economia en la pandèmia, el ministre ha indicat que s'ha tingut en compte perquè no s'entén una sense l'altra i "perquè l'economia és el primer determinant social de la salut. Un país amb una economia pobre té una salut pobra ".





Pel que fa a les diferències en les mesures preses a Madrid i Barcelona, ha indicat que "podríem donar per vàlid el càlcul a l'hora de prendre mesures de cada comunitat" i que les comparacions no són bones en aquest cas.





Per la seva banda, el president de Pimec, Josep González i Sala, ha reconegut l'esforç de les empreses catalanes durant la pandèmia, recordant també xifres de la seva afectació: "El 67% de les pimes encara pateix una caiguda en les vendes i la demanda i, tot i la millora en els últims mesos, el 17% afirma que no podria afrontar una tercera onada de restriccions ".





LES PIMES COM PROTAGONISTES

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha indicat per tancar l'acte que "ha estat un any molt dur per a molts i també en termes empresarials. Però Catalunya ha mostrat resiliència i resistència davant les dificultats".





"Gràcies als avenços científics que han permès generar una vacuna es podran reprendre els àmbits socials amb la part econòmica que hem hagut de deixar de banda durant la pandèmia. I les pimes hauran de ser protagonistes i poder accedir als recursos que arribin de la Unió Europea", ha conclòs.