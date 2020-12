Inés Arrimadas s'està recolzant en Jordi Cañas per a frenar la pèrdua de vots a Catalunya

Ciutadans té molt complicat igualar el resultat que va tenir en les eleccions catalanes de 2017. El context polític a Catalunya ja no és el mateix i el partit va patir un gran desgast en les anteriors eleccions generals, on es van deixar 47 diputats pel camí. Inés Arrimadas és conscient d'aquesta situació i per això està buscant solucions per frenar la previsible sagnia de vots en les següents eleccions catalanes, com recuperar a pesos pesants del partit.













És el cas de Jordi Cañas, que ha tornat a l'actualitat després d'aparèixer en diversos actes de precampanya de partit que ell mateix va fundar. "És un gran actiu de Ciutadans, membre de l'executiva, fa una gran tasca a Europa i Catalunya i tot el que puguem aprofitar-serà poc", expliquen fonts del partit a Vozpópuli.





No obstant això, aquest acostament no vol dir que Cañas torni a la política catalana. Avui exerceix com a diputat de Ciutadans al Parlament Europeu, i tant el mateix Cañas com la direcció del partit consideren que la seva presència a Brussel·les segueix sent molt necessària.





"Per fer política a Catalunya no és obligatori anar a les llistes a Parlament", sostenen fonts pròximes a Ciutadans, assenyalant que la presència de Cañas a les eleccions no té per què ser entrant a la llista de Carrizosa. El pla de la direcció és que vagi a platós o actes de campanya a defensar el projecte del partit.





El gran repte de Ciutadans en aquestes eleccions serà frenar la sagnia de vots cap a les altres forces constitucionalistes. Avui les enquestes posen al PSC com a líder de l'oposició al sobiranisme a Catalunya i apunten a un enfonsament de Ciutadans, que acabaria perdent el suport que va aconseguir en 2017 en favor dels socialistes, PP i Vox.