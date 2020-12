La junta d'accionistes de Prisa destitueix Javier Monzón com a president

La junta general d'accionistes de Prisa ha aprovat aquest divendres en una reunió extraordinària la destitució de Javier Monzón com a president del consell d'administració del grup de comunicació a proposta del seu principal accionista, Amber Capital.





Segons han confirmat fonts coneixedores de la decisió, la firma de capital risc, que és el major accionista de Prisa amb un 29,84% del capital, ha inclòs aquest matí a última hora en l'ordre del dia de la junta extraordinària la proposta de cessament de Montsó.





La destitució de el president del consell d'administració de Prisa ha comptat amb el suport d'accionistes titulars del 52,2% el capital present i representat a la junta, entre els quals es troba Telefónica, la participació en el grup de comunicació ascendeix a el 9, 4443%.





Fonts de mercat han explicat que Telefónica ha decidit donar suport a la proposta de destitució de Montsó amb l'objectiu de defensar l'interès dels seus accionistes després dels últims esdeveniments a Prisa com a conseqüència de l'oferta de compra no sol·licitada que va formular l'empresari asturià Blas Herrero, propietari de Kiss FM, sobre els seus actius de premsa i ràdio.





Encara que l'operadora considera la seva inversió a Prisa com un actiu no estratègic i la seva participació està posada a la venda a l'espera que millori la situació dels mercats i pugui obtenir un preu adequat per la mateixa, a Telefónica estimen necessari que hi hagi "serietat i professionalitat "en la gestió dels actius en què és present.





Així, en la companyia de telecomunicacions creuen que l'oferta llançada per Blas Herrero ha posat en relleu una situació que no maximitza el valor de la companyia i en la qual sembla que "qualsevol pot fer una oferta, de qualsevol manera i a qualsevol preu" per Prisa, el que és un "símptoma molt clar que cal una altra gestió i un altre lideratge".





Les fonts incideixen que la intenció de Telefónica és seguir amb la seva política actual de no entrar al consell d'administració de Prisa ni interferir en la seva gestió, però remarquen que, després dels esdeveniments dels últims dies, era evident que calia un canvi de rumb en el grup de comunicació.





El consell d'administració de Prisa preveu reunir-se la setmana que ve per estudiar el nomenament d'un nou president i per analitzar la situació de la companyia.





DIMISSIÓ DE SONIA DULÁ





D'altra banda, Prisa també ha informat que Sonia Dulá ha comunicat per carta la seva dimissió com a vocal del consell i, per tant, com a membre de la Comissió Delegada, de la Comissió d'Auditoria, Riscos i Compliment i de la Comissió de Nomenaments, retribucions i Govern Corporatiu.





Dulá assenyala que la seva dimissió obeeix al fet que, a causa de "noves circumstàncies personals i professionals", li és impossible dedicar el temps necessari i prestar l'atenció necessària a el càrrec de consellera independent de Prisa.





Dulá ha agraït a president i els membres del consell de la confiança dipositada en ella i l ' "excel·lent tracte" rebut durant l'exercici del seu càrrec, mentre que Prisa li agraeix els serveis prestats a la societat i als el grup durant el temps que ha format part del seu consell.





ALTRES PUNTS DE LA JUNTA





D'altra banda, la junta general extraordinària d'accionistes de Prisa també ha donat el vistiplau a la venda de Santillana Espanya a el grup finlandès Sanoma per 465 milions d'euros, fet que suposa un múltiple de 9,6 vegades sobre el resultat brut d'explotació (Ebitda) mitjà de el cicle educatiu de el període 2017/2019.





Prisa destaca que aquesta xifra està per sobre dels múltiples de les principals transaccions comparables en el sector, així com que aquest muntant serà satisfet íntegrament en efectiu a el tancament de l'operació, un cop descomptada el deute net a 30 de juny de 2020 del negoci objecte de la transacció, estimada en 51 milions d'euros. La venda generarà una plusvàlua per a Prisa estimada en 385 milions d'euros.





Així mateix, la Junta ha donat suport a un text actualitzat de la política de remuneracions dels consellers, que serà aplicable per als exercicis 2020 i 2021; així com a la modificació dels articles 15 i 24 dels Estatuts Socials, que persegueixen l'objectiu d'adaptar el seu contingut a les últimes novetats en matèria legislativa i als canvis introduïts en el Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades.





D'altra banda, la Junta Extraordinària també ha estat informada de les modificacions introduïdes en el Reglament de Consell d'Administració de Prisa, que tenen com a finalitat adaptar aquest text a diverses novetats legislatives i a la nova versió de el Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades.