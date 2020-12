Budó reconeix que l'estabilitat emocional de la població "alerta" a les autoritats

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reconegut aquest dissabte que l'estabilitat emocional de la població per l'impacte derivat de la pandèmia del Covid-19 "està alertant moltíssim a les autoritats sanitàries".













En una entrevista a RAC-1, ha explicat que des del Govern s'està intentant arribar a un "punt d'equilibri que permeti gestionar la crisi sanitària i econòmica juntament amb l'estabilitat emocional de la població".





D'altra banda, ha reconegut que des del Govern es plantejarien tornar a tancar els comerços i activitats si Catalunya tingués més recursos i una situació financera més favorable: "Si ens poguéssim permetre tancar tot, potser ho faríem".





"Donades les circumstàncies de situació financera que patim a Catalunya, no podem tancar tot i compensar totes les empreses", ha afegit.





Segons Budó, actualment el Govern està mobilitzant tots els ajuts possibles dins les seves possibilitats per acompanyar els sectors més afectats per la pandèmia, i ha acusat el Govern central de "deixadesa de funcions".





Així, ha cridat a l'Executiu central a injectar liquiditat i tresoreria als sectors econòmics i socials, a relaxar els tributs, dilatar el pagament d'impostos i impulsar més polítiques d'acompanyament fiscal.





De cara a Nadal, ha explicat que des del Govern es va valorar la possibilitat de reduir el nombre de persones permeses per a les trobades dels dies 24, 25, 26, 31 de desembre i 6 de gener, tot i que finalment s'ha optat per mantenir el límit de 10 persones.





Per això, ha remarcat l'efectivitat d'aplicar i complir les mesures per a la reducció de la mobilitat i la interacció social, i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana: "Hem de prendre consciència del que podem fer i no podem fer, i de complir les normes ".