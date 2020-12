En marxa les obres de la C-245 (Baix Llobregat) per convertir-la en un espai urbà i metropolità

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els municipis implicats i la Generalitat han iniciat les obres per pacificar 13 quilòmetres de l'antiga carretera comarcal C-245, un eix vial d'alta intensitat que uneix els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels i que es reconvertirà en un espai urbà i metropolità.













Es tracta d'un projecte que apostarà per la mobilitat sostenible i donarà prioritat al transport públic, a la bicicleta i al vianant, ja que integrarà un carril bus reservat que comunicarà Cornellà de Llobregat i Castelldefels a través d'una nova línia de Bus Metropolità, la Metrobús 8 (M8), que comptarà amb busos elèctrics articulats amb càrrega per pantògraf, que s'instal·laran en els extrems de la línia.





El cap de Servei de Projectes i obres de Mobilitat Sostenible de l'AMB, Xavier Noguès, calcula que aquest carril bus permetrà augmentar la velocitat comercial fins a un 25% en els trams urbans i retallar 15 minuts el temps de trajecte gràcies a un sistema de parades centralitzades en les principals places de l'eix ia la prioritat semafòrica en les mateixes.





Les rotondes de gran diàmetre que es troben en aquesta via es convertiran en "punts singulars" d'aquest nou eix urbà i de la futura línia d'autobús ràpid, i es crearan un total tres grans places: la plaça Colom (Castelldefels), plaça Tanatori (Viladecans) i plaça Parellada (Sant Boi), el que aportarà "una millora substancial de l'espai públic".





BICIS I VIANANTS





A més, aquesta remodelació integrarà part de l'eix Bicivia 7, amb una via ciclable contínua i segregada entre Cornellà i Castelldefels, i que connectarà amb altres eixos per a bicicletes de la xarxa Bicivia metropolitana: "S'han projectat carrils amples i segurs per als ciclistes i per els vianants, totalment segregats i visibles ".





L'aposta per la mobilitat sostenible també arribarà al vianant, que comptarà amb un major nombre de passos de zebra, més il·luminació amb nous fanals amb llum LED, així com millores en el paviment de voreres i ampliació de les mateixes; el que se suma a un increment del verd urbà, amb més arbres i parterres.





MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC





"Es tracta d'un gran projecte metropolità que afecta una àrea en la qual viuen 350.000 persones, i que integra millores en l'espai públic, la mobilitat, la sostenibilitat i la innovació", ha expressat Noguès, que ha també ha emmarcat la transformació de la C-245 a la pandèmia de la Covid-19.





Ha defensat que per l'AMB és "més necessari que mai" apostar per polítiques que ajudin a la cohesió social i territorial de la metròpoli; fomentin l'ús del transport públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta; treballin en la millora d'espais verds, així com afavorir la inversió econòmica per fer front als efectes de la Covid-19 sobre les empreses i l'ocupació.





DOS ANYS D'OBRES





La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat executarà les obres --que es preveu que durin dos anys-- en coordinació amb els ajuntaments i l'AMB, i, a més, el Govern ja ha signat els convenis amb els ajuntaments implicats, que fixen les condicions de cessió de la titularitat de la nova infraestructura als consistoris.





El preu de el projecte és de 35 milions d'euros, als quals se sumen quatre més d'expropiacions, i els costos assumirà el món local --liderat pel AMB--, mentre que la Generalitat aportarà deu milions: "El cost per al món local estarà finançat inicialment per l'AMB per un període màxim de fins a deu anys ", ha detallat Noguès.





PROGRAMES D'INVERSIÓ





Tot i que el projecte de la C-245 no pertany a el pla d'inversions de l'AMB, per al coordinador d'Innovació i Infraestructures de l'AMB, Martín Gullón, es tracta d'un clar exemple de l'estil de polítiques metropolitanes que "es poden i han impulsar ", i que tenen com a objectiu últim la reactivació de l'economia, la mobilitat sostenible i la transició energètica, entre d'altres.





El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 per als municipis de l'AMB, dotat amb 361.150.000 d'euros, es destinarà a finançar projectes en espais naturals i públics, infraestructures i equipaments, que s'articulen al programa de cohesió territorial (PACTE) , millora urbana i social (PAMUS) i el de projectes i assistència tècnica als ajuntaments i millora del paisatge natural i urbà (PSG).





Gullón ha afegit que, arran de la crisi de la Covid-19, l'AMB ha aprovat un nou programa d'inversió dotat amb 110 milions per accelerar la recuperació econòmica i crear llocs de treball a la metròpoli: el Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis ( PSA 2020-2023).





INVERSIONS PER A MUNICIPIS





El PSA és un programa d'inversions per als municipis de l'AMB alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides que vol impulsar projectes de mobilitat urbana sostenible; adaptar-la als nous requeriments sorgits arran de la Covid-19, i promoure la transició ecològica i energètica mitjançant inversions en la gestió de recursos i residus municipals, entre d'altres.





Per exemple, per potenciar una mobilitat més sostenible i segura, de caràcter individual, el PSA preveu dotar econòmicament la creació de carrils bici i la Bicivia, la creació de nous aparcaments de bicicletes de gran capacitat (Bicibox) i l'ampliació dels serveis de bicicleta pública compartida, entre d'altres aspectes.





En l'àmbit de l'espai públic, la inversió es podrà destinar a transformacions urbanes que prioritzin l'espai destinat als vianants, mentre que en l'àmbit de l'ecologia, es podran instal·lar cobertes solars, pèrgoles fotovoltaiques per a autoconsum i disposar d'energia neta de proximitat , així com rehabilitar equipaments per millorar la seva eficiència energètica i reduir consums.





L'assignació dels fons destinats a l'execució del PSA, amb una inversió determinada per a cada municipi metropolità, es caracteritza perquè vol ser proporcional i, a el mateix temps, tendir a compensar les desigualtats que hi ha entre els municipis metropolitans.