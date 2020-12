Salvador Milà, la mà dreta de Colau a l'AMB, es va saltar els protocols després de donar positiu en Covid-19

Salvador Milà, el director de l'àrea de Presidència de la Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), no va complir amb els protocols que qualsevol ciutadà ha de seguir quan dóna positiu en Covid-19, segons han confirmat fonts de l'organisme supramunicipal.





Les fonts expliquen que Milà va acudir al seu lloc de treball el dilluns 14 de desembre tot i saber, des de l'anterior dissabte, que era positiu en coronavirus. Des de dimarts 15 es troba confinat a casa i sense presentar símptomes de la malaltia.





Segons han explicat fonts de l'AMB a El Periódico de Catalunya, Milà, qui també va ser conseller de Medi Ambient amb el Govern del tripartit, nega haver acudit a treballar dilluns, ia més assenyala que ha seguit "a peu de la lletra" totes les indicacions. El polític explica que ha informat de tots els "contactes estrets" mantinguts els dies previs al fet que li detectessin el Covid-19.





La mà dreta de Colau a l'AMB també ha negat haver assistit, el passat divendres 11, a la visita a l'estació de la Sagrera. Si ho hagués fet, hauria coincidit amb ministre de Foment, José Luis Ábalos, que va acudir per informar sobre el nou pla d'inversions per a Rodalies. En l'esdeveniment també estaven l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller de Territori, Damià Calvet.





No obstant això, algunes fonts de l'AMB contradiuen a Milà, explicant que sí va acudir a l'esdeveniment i que no ha informat d'això a les autoritats sanitàries. Per la seva banda, l'exconseller desmenteix aquesta informació.