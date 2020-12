Cacen a una parella de jubilats gallecs amb més 450 quilos d'haixix en una autocaravana

Una parella gallega de jubilats ha estat detinguda a Oviedo amb més de 450 quilos d'haixix en una autocaravana, en el marc de l'operació 'casori' que ha desarticulat una organització dedicada al transport i distribució d'estupefaents pel nord del país.













Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, d'aquesta manera es dóna per neutralitzat a un entramat delictiu assentat a Galícia després de més d'un any d'investigació.





L'operatiu va tenir lloc a primera hora del matí del 16 de desembre, quan agents de la Udico de la Comissaria Provincial de Pontevedra i del grup d'estupefaents d'Oviedo van interceptar un vehicle conduït per la parella investigada a l'autovia A-8 al seu pas per la capital asturiana.





L'haixix es va localitzar en una caleta situada a la part del darrere d'una autocaravana conduïda per aquesta parella d'avançada edat, naturals de Vilanova i Vilagarcía d'Arousa (Pontevedra), que "es feia passar per turistes".





L'organització comptava amb diversos vehicles habilitats per al transport dels narcòtics que eren utilitzats per la parella. Viatjaven des de la comarca d'O Salnés a comunitats com Astúries, Cantàbria i el País Basc per distribuir la droga.





Els agents van portar a terme un registre posterior al domicili dels detinguts, a Vilagarcía de Arousa, en què es van intervenir entre altres efectes: 14.000 euros en efectiu amagats en un armari, una carabina del calibre 22 --de la marca Walter G22 -, 147 cartutxos del mateix calibre, set cartutxos del calibre 9 curt i cinc telèfons mòbils.





Els detinguts han estat posats a disposició de la titular de Jutjat d'Instrucció número 3 d'Oviedo. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.