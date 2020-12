La Coordinadora de Residències es manifesta a Barcelona exigint que cessin els trasllats de positius entre centres

La Coordinadora de Residències 5 + 1 ha convocat una manifestació aquest dissabte a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per exigir a la Generalitat que deixi de traslladar als positius per Covid-19 d'un centre residencial a un altre a l'entendre que "no resol res" i només "posen en perill els usuaris i treballadors de la residència receptora". Segons denuncien des de l'entitat, aquest ha estat el problema que ha originat el gran brot a la residència de Tremp.





La convocatòria ha tingut el suport de la Marea de Pensionistes de Badalona i de les associacions els Estels Silenciats i Familiars Residència Falguera.













Des de la Coordinadora de Residències 5 + 1 exigeixen que, si de debò es vol protegir els residents, es prenguin les següents mesures:





- La realització d'un test setmanal als treballadors per detectar asimptomàtics i aturar la cadena de contagis.





- Que quan es produeixi un positiu, es faci test a tots els residents.





- Aïllar els residents positius fora de les residències, en centres o espais medicalitzats.





- Derivació als hospitals sense discriminació per raó d'edat o residència.





- Garantir que en les residències hi ha prou personal per atendre les persones.





- Garantir visites i sortides dels residents. S'han de respectar els drets constitucionals.