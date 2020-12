Els hostalers acusen el Govern de "promoure les trobades il·legals" amb les noves mesures restrictives

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha acusat el Govern de "no donar la cara" després d'anunciar les noves restriccions per fer front a l'augment de el risc de rebrot de Covid-19, que obliga els establiments a obrir de 7:30 a 9:30 hores i de 13 a 15:30 hores.





En un comunicat, ha qualificat les noves mesures d ' "inacceptables, arbitràries, desproporcionades, ineficaços i contraproduents, que suposaran la ruïna de el sector de la restauració i dels locals d'oci nocturn".





A més, ha insistit que les noves restriccions són "discriminatòries i promouen les trobades il·legals" i en què, segons un informe de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, tan sols un 0'6% dels nous brots notificats s'han originat en la restauració.





El president de l'associació, David López, ha afirmat: "El virus no es transmet més en funció de l'hora de tancament de les activitats ni existeix cap base científica que doni suport que tancant abans les activitats legals hi ha menys transmissió de virus, ja que hi ha mecanismes més proporcionats per corregir els excessos ".





La federació ha tornat a criticar que la Generalitat no es basa en els avenços tecnològics abans que a decisions arbitràries i més quan les ajudes econòmiques aprovades fins a la data són "de el tot insuficients per garantir la viabilitat i supervivència de la majoria d'empreses."