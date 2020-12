Regne Unit detecta una nova soca de Covid-19 més contagiosa i confina Londres durant tot el Nadal

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha anunciat aquest dissabte l'entrada de Londres i de sud-est de país en situació de confinament total durant les dues pròximes setmanes després de depassar el total de dos milions de contagiats en les últimes hores i la detecció d'una nova soca de contagi accelerat, el que ha portat a el Govern a prendre la decisió d'alterar els plans previstos per a la temporada nadalenca.





"No podem seguir amb el Nadal tal com ho teníem planejat", ha declarat Johnson en roda de premsa, on ha anunciat aquestes mesures "amb molta tristesa".





Londres i el sud-est de país entren així en l'anomenat "nivell 4", que tanca efectivament les zones afectades, obliga els residents a quedar-se a casa seva excepte limitades excepcions, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials i imposa el treball des casa excepte circumstància inapel·lable, ha explicat el primer ministre.





Aquestes restriccions es revisaran el proper 30 de desembre, dia en què el Govern es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura del possible, l'última setmana nadalenca.





Pel que fa al balanç, el país ha registrat 27.052 casos en les últimes hores i altres 534 morts, que eleven el total d'afectats a més de dos milions de contagiats (2.004.219) i 67.065 morts.