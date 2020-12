VÍDEO: Una empresa de Sabadell denuncia haver rebut un lot de Nadal d'El Corte Inglés amb un escarabat dins

L'empresa Centre de Reconeixements Mèdics Avinguda, de Sabadell, ha denunciat, a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress, que van rebre un lot nadalenc d'El Corte Inglés amb un escarabat dins.





En el vídeo que ha publicat l'empresa, es pot veure com els treballadors obren el lot i, darrere d'un paquet de dolços, apareix l'insecte corrent per la caixa.





Segons denuncien en el tuit, porten esperant una solució per part d'El Corte Inglés des del 9 de novembre, pel que han decidit fer-ho públic per aconseguir una resposta immediata. Els grans magatzems han respost a través de la mateixa xarxa social, disculpant-se per l'esdevingut i demanant als afectats que els contactin per privat.