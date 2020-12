Com els aliments ultraprocessats et mataran si segueixes abusant d'ells

Una nova investigació sobre el consum d'aliments ultraprocessats ha revelat que les persones que abusen d'ells tenen un 26 per cent més de risc de mort per qualsevol causa i un 58 per cent de malaltia cardiovascular, segons publiquen els seus autors en el 'American Journal of Clinical Nutrition '.





Els prestatges dels supermercats estan cada vegada més inundats d'aliments produïts mitjançant un processament industrial extensiu, generalment baixos en nutrients essencials, alts en sucre, oli i sal i susceptibles de ser consumits en excés. Són molt atractius per la comoditat dels menjars al microones, el bon gust de les patates fregides o l'econòmic d'un piscolabis per a dur a l'escola.





La investigació, realitzada pel Departament d'Epidemiologia i Prevenció de l'IRCCS Neuromed, a Itàlia, ha confirmat ara que aquests aliments són perjudicials per a la salut després d'analitzar les dades de més de vint-mil ciutadans que participen en el Projecte Molisani.





A l'analitzar els seus hàbits alimentaris i seguir les seves condicions de salut durant més de 8 anys, els investigadors de Neuromed van poder observar que els que consumien una gran quantitat d'aliments ultraprocessats tenien un major risc de mort per qualsevol causa del 26%, i del el 58% específicament de malalties cardiovasculars.





"Per avaluar els hàbits nutricionals dels participants de Moli-sanitari --explica Marialaura Bonaccio, investigadora del Departament d'Epidemiologia i Prevenció i primera autora de l'estudi- utilitzem la classificació internacional NOVA, que caracteritza els aliments en funció de quant experimenten extracció, purificació o alteració ".





Aquells amb major nivell de processament industrial entren en la categoria d'aliments ultraprocessats --afegeix--. Segons les nostres observacions, les persones que consumeixen grans quantitats d'aquests aliments tenen un major risc de morir per malalties cardiovasculars i cerebrovasculars ".





El principal culpable podria ser el sucre, que en els aliments ultraprocessats? S'agrega en quantitats substancials. Però la resposta sembla més complexa. "Segons les nostres anàlisis - explica August Di Castelnuovo, epidemiòleg del Departament, actualment en Mediterranea Cardiocentro en Nàpols-- l'excés de sucre juga un paper, però representa només el 40% de l'augment del risc de mort. La nostra idea és que un paper important el juga el propi processament industrial, capaç d'induir modificacions profundes en l'estructura i

composició dels nutrients ".





"Els esforços encaminats a portar a la població cap a una dieta més saludable --comenta Licia Iacoviello, directora de Departament d'Epidemiologia i Prevenció de Neuromed i professora titular d'Higiene i Salut Pública a la Universitat de Insubria en Varese-- ja no poden abordar-se només per les calories comptant o per vagues referències a la dieta mediterrània ".





Reconeix que es van aconseguir bons resultats per aquests mitjans, "però ara el front de batalla es mou --adverteix--. Els joves en particular estan cada vegada més exposats a aliments preenvasats, fàcils de preparar i consumir, extremadament atractius i en general barats ".





"Aquest estudi i altres investigacions internacionals que van en la mateixa direcció, ens diuen que, en un hàbit de nutrició saludable, els aliments frescos o mínimament processats han de ser primordials --prossegueix--. Dedicar uns minuts més a cuinar un dinar en lloc d'escalfar un recipient al microones o potser preparar un entrepà per als nostres fills en lloc de posar un snack preenvasat a la motxilla: són accions que ens premiaran amb el pas dels anys ".