La segona onada ha estat més forta en una de cada tres províncies europees

La segona onada del coronavirus ha estat més forta que la primera en deu regions espanyoles i en una de tres províncies europees, en què aquesta onada ha deixat més morts que la primera.









Segons l'European Data Journalism Network (EDJNet), les zones de l'oest d'Europa van tenir més mortalitat durant la primera onada, però al centre i a l'est la situació ha estat pitjor aquests últims mesos. En el cas d'Espanya, el país ha aconseguit baixar la incidència durant la segona onada.





Cada país ha tingut moments de pic de mortalitat durant els últims mesos, i en alguns països europeus la segon onada no ha arribat encara al seu pic màxim. Cal tenir en compte que les dades de les morts de cada país no es poden comparar, ja que el criteri per comptar els morts no és el mateix, de manera que l'excés de mortalitat és més fiable per fer aquestes anàlisis.

Entre les 20 regions europees amb més excés de mortalitat hi ha nou províncies d'Espanya. La que registra més morts respecte a la mitjana d'anys anteriors és Segòvia, amb un 64% d'excés de mortalitat.





Entre primavera i tardor ha hagut un gran canvi: a la primera onada Espanya i Itàlia van registrar el major excés de mortalitat, mentre que ara els registren Suïssa, França i Bèlgica.





Les dades demostren que els països encara no han trobat la fórmula idònia per frenar el coronavirus, i a més no hi ha una explicació a les diferències de mortalitat que es registren entre regions d'un mateix país. A l'octubre, un article de la revista 'Nature' explicava que hi ha molts factors relacionats amb la mortalitat per Covid-19, i que són molt complexos.





Tampoc se sap amb certesa com funciona la seroprevalença, ja que hi ha regions que han estat molt afectades pel coronavirus i tornen a estar-ho durant la segona onada.