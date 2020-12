La confederació de Policia de Catalunya es reuneix amb el PP per pactar mesures que millorin les condicions dels policies

El Comitè Regional de Policia de Catalunya es va reunir amb el Partit Popular per explicar la situació de la plantilla policial a Catalunya i plantejar millores que estabilitzin la plantilla.









Aquest passat divendres, la responsable regional del sindicat Confederació Espanyola de Policia va mantenir una reunió amb la diputada del parlament espanyol Maria dels Plans de Lluna.





A la reunió es van plantejar els problemes de la Policia a Catalunya, com desproporció de mitjans humans i població, discriminació professional dels policies nacionals de Catalunya i la relació entre salari i nivell de vida.





La responsable sindical, Rocio Caballero, va lliurar a la diputada un informe realitzat pels serveis de Cep Catalunya, on s'analitzen tots els extrems. Així, des del sindicat es van proposar tres mides per estabilitzar la plantilla policial. La primera és l'establiment d'un plus de territorialitat de 600 euros / mensuals per a Barcelona i àrea metropolitana i 500 euros mensuals per a la resta de Catalunya, pactat en una pujada progressiva en 4 anys fins a completar la xifra. La segona és establir una correcció del barem per a ascensos i que la Prefectura de Barcelona passi a sumar 4,5 per any, 4,25 les Comissaries Provincials de Girona, Tarragona i Lleida, i 4,00 punts per anys la resta de Catalunya, realitzant una discriminació positiva perquè els agents policials, romanguin més temps i s'estabilitzi la plantilla policial. Finalment, des de la Confederació Espanyola de Policia proposen que els triennis que es facin íntegrament a Catalunya, es cobrin com a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, o a les Illes Canàries.